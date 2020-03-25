ОстаюсьДома: Известные нижегородцы поддержали флешмоб против коронавируса

В то время как на планете бушует всемирная пандемия коронавируса, все эксперты сходятся в одном – самой лучшей профилактикой заболевания является самоизоляция. Накануне российские врачи из самых разных регионов страны выступили с призывом оставаться дома, пока они выполняют свой медицинский долг. Все социальные сети пестрели фотографиями медиков с соответствующим призывом. В том числе в этом флешмобе приняли участие и нижегородские медики. И вот сегодня общественники выступили с ответным словом – в России стартовала акция #ОстаюсьДома.

- Сейчас в каждом регионе страны созданы штабы для помощи пожилым и маломобильным людям, находящимся в режиме самоизоляции, - рассказал глава регионального исполкома ОНФ в Нижегородской области Алексей Алехин. - Работает единая федеральная горячая линия, по которой могут обратиться люди, нуждающиеся в помощи. И наш региональный штаб вместе с известными нижегородцами призывает всех к гражданской ответственности. И для этого запускаем акцию – #ОстаюсьДома.

К слову, этот флешмоб уже поддержали многие известные нижегородцы – ученые, преподаватели, журналисты.

- Мне 82 года, - признался тележурналист Александр Маркович Цирульников. - И я понимаю, что сейчас для людей моего возраста и даже тех, кто моложе меня, в это время, когда в мире коронавирус и есть опасность заболеть, лучше сейчас оставаться дома. И в этом сейчас наша гражданская ответственность.

Дома оставаться будет и известный журналист Александр Цирульников. ФОТО: ОНФ по Нижегородской области.

Эту ответственность перед собой и своей страной сейчас осознают и люди младшего поколения, и представители «серебряного» возраста.

- Я понимаю ту колоссальную ответственность каждого из нас перед собой, своей семьей и нашей родиной за выполнение тех обязанностей и тех обязательств, которые мы принимаем на себя в своей жизни, - напомнила доктор философских наук, профессор НГЛУ имени Добролюбова Елизавета Петровна Савруцкая.

КОНКРЕТНО

Пожилым людям, нуждающимся в помощи волонтеров, нужно звонить по телефону всероссийской горячей линии 8 (800) 20 34 11.

#ОстаюсьДома.Ответственность за страну складывается из ответственности каждого из нас. Мы запускаем акцию #ОстаюсьДома Для пожилых и не только.

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