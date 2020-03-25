Нижегородские бизнесмены могут рассчитывать на поддержку в связи с угрозой распространения коронавируса

Бизнесменам Нижегородской области окажут поддержку в условиях риска распространения коронавируса. Указ «Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в Нижегородской области» подписал глава региона Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что правительству ежедневно поступают десятки обращений от предпринимателей, которые столкнулись с трудностями из-за ограничительных мер. Туризм, гостиничный бизнес, заведения общепита, спортклубы, социальные предприниматели несут убытки и нуждаются в поддержке в связи с угрозой распространения коронавируса. Новые меры позволят сохранить им рабочие места.

- В первую очередь предприниматели получат финансовую помощь — это льготные кредиты и поручительства по кредитам. Будем докапитализировать региональные гарантийные и микрофинансовые организации из федерального и областного бюджета, - сообщил Глеб Никитин. - Это позволит выдавать ряду компаний льготные займы, в том числе беспроцентные. Кроме того, предусмотрено субсидирование процентных ставок по кредитам коммерческих банков, упрощение требований к заемщикам по госпрограмме кредитования „1764“ и другие финансовые меры.

Особую поддержку окажут производителям медицинских изделийФото: Юлия КЛЮЕВА

Особую поддержку планируется оказать тем, кто занят производством медицинских изделий, таких как маски, дезинфицирующие средства, фармацевтическая продукция. Такие предприятия могут рассчитывать на получение льготных займов Фонда развития промышленности, как беспроцентных, так и с отсрочкой платежа по основному долгу до года.

План поддержки также предполагает временное снижение коммунальных платежей. Эта и другие меры начнут действовать уже в ближайшие дни, а некоторые – после подписания необходимых документов правительством РФ.

- Хочу обратить внимание предпринимателей, что перечень мер при необходимости будет дополняться. Я дал поручение ежедневно анализировать ситуацию в реальном секторе экономики, — заявил Глеб Никитин.

Сообщать о проблемах, связанных с коронавирусом, нижегородские предприниматели могут на портале мойбизнес52.рф, где с 18 марта заработала кнопка «Обращение, связанное с коронавирусом».

Кроме того, можно позвонить по телефону горячей линии «Мой бизнес»: 8−800−301−29−94.

Получить консультацию в условиях риска распространения коронавируса предприниматели также могут в viber-чате, набрав дополнительный номер телефона: +7 951 911 7002.

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