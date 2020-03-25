Виновник ДТП с участием пассажирского автобуса в Нижнем Новгороде сам явился в полицию

Объявленный в розыск автомобилист, по вине которого пассажирский автобус протаранил столб в Нижнем Новгороде, самостоятельно явился в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Пассажирский автобус въехал в столб после столкновения с иномаркой.Фото: СОЦСЕТИ

«Комсомолка» рассказывала, что ДТП с пострадавшими произошло около 21.00 24 марта на Сормовском шоссе. Сначала водитель легкового автомобиля въехал в автобус с пассажирами и скрылся с места аварии. А «ПАЗик» вынесло с проезжей части прямо в столб. За медицинской помощью обратились шесть человек.

Пассажирский автобус въехал в столб после столкновения с иномаркой.Фото: СОЦСЕТИ

Вечером 25 марта в полиции рассказали, что 35-летний виновник ДТП явился с повинной. Сейчас решается вопрос о привлечении его к административной ответственности за оставление места автомобильной аварии.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов проводят административное расследование по факту вчерашней аварии.

КСТАТИ

За оставление места ДТП водитель может быть лишен права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет или арестован на 15 суток.

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