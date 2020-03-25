Пассажирский автобус въехал в столб после столкновения с иномаркой на Сормовском шоссе

Автобус с пассажирами внутри протаранил дерево после жуткого ДТП в Сормовском районе, которое случилось вечером 24 марта 2020 года. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, столкновение маршрутки и иномарки произошло около девяти часов на Сормовском шоссе.

Согласно информации, в автобус въехал водитель легковушки, а затем скрылся с места происшествия. После столкновения маршрутку вынесло с проезжей части прямо в столб. За медицинской помощью после аварии обратились шесть пассажиров. Известно, что они ехали в Нижний Новгород из Балахны. По словам очевидцев, которые уже опубликовали жуткие фото в социальных сетях, на месте работали медики, спасатели МЧС и госавтоинспекторы.

Фото: социальные сети

Водителя иномарки сейчас разыскивают правоохранительные органы. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Фото: социальные сети

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