Любовник напал на нижегородскую учительницу и украл у нее четыре тысячи рублей

Любовное свидание в международный женский день закончилось поножовщиной для 32-летней нижегородской учительницы английского языка Елены Александровой (имя героини изменено – прим. ред.) Хотя начиналось все не так уж и плохо.

- Около часа ночи 8 марта Елена вместе со своим 25-летним сожителем Алексеем отдыхала в небольшом баре на Мещерском бульваре, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Сначала они вместе выпили, а потом между ними возникла ссора. Во время перепалки он нанес своей сожительнице телесные повреждения.

Однако и на этом дело не закончилось. Придя домой, девушка обнаружила, что у нее из сумки украли четыре тысячи рублей.

Конфликт разгорелся прямо в международный женский день.Фото: СОЦСЕТИ

- В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. - Сейчас ведутся поиски мужчины, подозреваемого в совершении этого преступления. Известно, что ранее он не был судим.

Напомним, ранее мы писали еще об одной громкой истории – жительницу Уреня в день Святого Валентина сначала избили тростью, а потом облили зеленкой. По словам самой пострадавшей, нападение было организовано женой ее сожителя.