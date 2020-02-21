«Боюсь, что меня убьют»: Женщина, которую в день Святого Валентина облили зеленкой, потеряла зрение

«Первым делом пробили голову!»

Жительница Уреня, которую в день Святого Валентина избили тростью, а после облили зеленкой, потеряла зрение. Об этом «Комсомольской правде» рассказала сама потерпевшая.

Напомним, хулиганскую выходку совершили две пенсионерки, проникшие в чужую квартиру под видом сотрудников электроснабжающей организации. В полицию 34-летняя Ирина Казакова (имя и фамилия героя изменены. - Прим. ред.) обратилась 15 февраля 2020 года.

- Она позвонила и рассказала, что где-то в восемь вечера 14 февраля к ней в квартиру пришли две неизвестные, которые избили ее, облили лицо и тело зеленкой, а также забрали мобильник. Слезно умоляла, чтобы мы нашли и наказали этих разбойниц, - рассказал «КП-Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах.

По словам самой Ирины, как только пенсионерки переступили через порог, поднялся дикий ор. Обе наперебой стали скандалить, допытываясь, где у нее муж и ребенок. Та запаниковала и рванула на кухню, чтобы позвонить по мобильному телефону своему сожителю. Однако ничего не вышло: одна из гостий догнала ее, выхватила телефон и повалила на пол.

- Куда она дела мой мобильник, не знаю. Помню только, как стала бить меня своей клюшкой, - тяжело вздохнула потерпевшая. - А ее напарница со словами «Какая ты красавица!» выплеснула на меня зеленку. Попало и на лицо, и на тело. Потом взяли и просто ушли. Ничего из квартиры не пропало, все вещи на своих местах.

Уже позже, в беседе с «Комсомолкой», пострадавшая заявила, что при любом раскладе не смогла бы справиться с двумя взбесившимися старушками, поскольку обе крупные и напористые.

- Они ведь первым делом пробили мне голову! А зеленка последовала после удара. Чем я только не пробовала стереть эту зелень со своей кожи. Но все же сумела отмыться, - добавила Ирина. - А вот зрение сильно пострадало. Сначала думала, что проморгаюсь и оно вернется, а нет. Уж вторая неделя пошла, как правый глаз не видит.

«Обнаружила свое фото с воткнутой иголкой»

Слово за слово, и облитая зеленкой женщина призналась, что знает своих обидчиц. Хотя до их визита к ней в квартиру никогда с ними не виделась. Та, что напала на Ирину с клюшкой, оказалась матерью ее сожителя, а другая, которая лишила эффектную брюнетку зрения, - его теща.

- Конечно, мне бы хотелось назвать их имена, чтобы все узнали, какие они ненормальные. Это в их-то возрасте! Мне кажется, малолетки не стали бы себя так вести. У них ведь внучки есть. Какой пример они им подают? Взяли палку и давай махать ею направо и налево. Причем полицейские их допросили и отпустили домой. А, может, они завтра еще раз ко мне придут? Честно говоря, боюсь, что меня попросту убьют, - заявила собеседница «Комсомолки».

Ирина подозревает, что старушек к ней подослала ревнивая жена сожителя, которая никак не может простить уход своего мужа. Хотя дело давнее, и мужчина, вроде как, бросил семью не из-за новой возлюбленной, а потому, что больше не может жить с законной супругой.

- Эта дама преследует нас уже пять месяцев. Устали переезжать с одной съемной квартиры на другую. Мотаемся туда-сюда, а она все равно выслеживает и строит всякие козни, - уточнила Ирина. - Мать и теща уверяют, что это я увела Олега (имя изменено. - Прим. ред.) из семьи. А он им устал повторять, что сам ушел. Неоднократно говорил: «Она не женщина! И как я вообще мог с ней находиться под одной крышей».

Пострадавшая добавила, что уже отчаялась наладить контакт с его родней и даже предложила любимому вернуться в семью, но тот ни в какую.

- Даже если уйду от тебя, с ней я уже никогда не буду! - выдал однажды Олег.

Тем не менее жена не унимается. Почти каждый день на протяжении нескольких месяцев она наведывалась к мужу и его возлюбленной по ночам. Иногда долбила в дверь, не давая спокойно спать. А бывало, просто стояла под деревянной дверью, вслушиваясь, что же происходит в их квартире.

- Потом я стала находить на коврике то жженую тряпку, то птичьи перья с красными нитками. А однажды обнаружила на дверной ручке свою фотографию с воткнутой иголкой. Даже подумывала, не обратиться ли в «Битву экстрасенсов». Короче кончилось тем, что переехали в другую квартиру, - рассмеялась брюнетка.

«Иди к жене, мы расстаемся»

Переезд особо не помог, потому как влюбленных снова выследили, а на Ирину и вовсе напали с клюкой. Чудовищная выходка двух пожилых женщин в день Святого Валентина стала последней каплей для Ирины.

- Если бы я попросила маму пойти и побить свою соперницу палкой, а потом вылить на нее зеленку, мне кажется, я бы сама получила от нее этой палкой за такие мысли. Ну а эти дамы решили, что они такие деловые, что им все можно. Пусть так. Да, как говорится, с женатыми лучше не связываться. Но Олег сделал все, чтобы мы вопреки всему жили вместе. И ведь стали! Но вон как все обернулось, - выдохнула пострадавшая.

После инцидента 14 февраля Ирина твердо решила, что пора заканчивать эти опасные отношения. Сказала любимому: «Я не держу тебя. Пожалуйста, иди к жене. Мы расстаемся». Но герой-любовник не сдвинулся с места. Во-первых, потому что свой выбор он уже сделал. А, во-вторых, сейчас нужно помочь любимой восстановить зрение.

- Он ведь, когда узнал, что со мной приключилось, позвонил матери и заявил: «Я тебя никогда за это не прощу!» - добавила собеседница «Комсомолки». - Теперь оба ждем суда, а Олег - еще и развод, который состоится в марте.

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