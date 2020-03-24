2020-03-24T17:51:39+03:00
Общество

Белкин дом: Парк «Швейцария» собираются заселить белками

Беличьи домики в парке могут появиться уже этим летом
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Парк «Швейцария» собираются заселить белками.Парк «Швейцария» собираются заселить белками.Фото: Вадим ТРУНОВ
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В рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода в нашем городе было представлено уже много масштабных проектов. Однако на днях этот перечень был дополнен удивительно милой идеей – заселить белок в парк «Швейцария».

- Мы хотим установить там кормушки и обеспечить комфортные условия для белок, уже живущих в парке «Швейцария», - объяснила автор идеи Мария Зеленова на сайте «Команда 800». – Парку сейчас уделяется особое внимание, ведь он станет одним из важнейших объектов, которые будут обновлены в ходе подготовке к 800-летию. Именно поэтому мы хотим добавить в парк такое место, где каждый желающий сможет увидеть и сфотографировать белку. В дальнейшем беличьи домики и сами белки будут неотъемлемой частью парка, что станет его визитной карточкой.

В настоящее время проект еще только готовится к рассмотрению. В случае положительного решения, он может быть реализован уже к середине июня 2020 года. При этом в ходе подготовительного этапа планируется провести консультации с экологами. Именно они смогут оценить возможность заселения белок в парке и их численность. Вслед за этим должны быть закуплены вендинговые аппараты, корма и кормушки для белок. Также в парке предлагается создать тематическую зону с лавочками, табличками и огромным скворечником.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде создана рабочая группа по благоустройству парка «Швейцария». Она должна будет заняться повышением качества преобразования общественного пространства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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