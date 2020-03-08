2020-03-08T13:44:49+03:00
Общество

Благоустройством парка «Швейцария» займется специальная рабочая группа

Возглавит совещательный орган заместитель мэра Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев
Елена КАРАЛ
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Благоустройством парка «Швейцария» займется специальная рабочая группаБлагоустройством парка «Швейцария» займется специальная рабочая группаФото: Елена КАРАЛ
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Рабочая группа по благоустройству парка «Швейцария» («Приокский») создана в Нижнем Новгороде. Об этом распорядился мэр города Владимир Панов.

Новый совещательный орган займется координацией действий власти по благоустройству парка. В его задачах числится также работа над повышением уровня благоустройства города, рассмотрение вопросов, связанных с комплексным благоустройством и развитием парка «Швейцария».

В числе прочего рабочая группа уполномочена определять перечень основных и социально значимых проектов, задач и направлений в сфере благоустройства парка.

Группа имеет право запрашивать и проводить анализ материалов, сведений и документов от правительства Нижегородской области, органов местного самоуправления, организаций и учреждений, связанных с любыми мероприятиями по благоустройству парка.

Согласно распоряжению мэра, на заседания органа могут приглашаться должностные лица городской администрации, регионального правительства и подведомственных им учреждений и организаций. Кроме того, к работе могут быть привлечены эксперты и иные лица для получения консультаций, разъяснений, информации, заключений и других данных.

Возглавит рабочую группу заместитель мэра Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Напомним, администрация города ранее ответила на вопросы, замечания и предложения, озвученные в ходе круглого стола, посвященного благоустройству парка «Швейцария». В частности, стало известно, что из проектно-сметной документации будет исключен ряд объектов, которые не соответствуют предназначению парка: коворкинги, социальный и волонтерский центры, башни, подвесные мосты и музей.

Кроме того, администрация разъяснила свою позицию по зоопарку «Мишутка». На месте зверинца планируют разместить детский парк, центр, площадки, веревочный городок и прогулочные дорожки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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