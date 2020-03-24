Нижегородским семьям выгоднее покупать двухкомнатные квартиры на вторичном рынке, а не в новостройках

Нижегородская область входит в список регионов, где выгоднее взять ипотеку на вторичную недвижимость, тогда как жилье в новостройке стоит в два раза дороже. К тому же за «вторичку» придется переплатить банку меньше, чем за новую квартиру. Такие данные приводят аналитики портала Domofond, которые решили выяснить, где и какое жилье в России выгоднее всего брать в ипотеку.

Согласно данным экспертов, полная стоимость «двушки» площадью 49 квадратных метров на вторичном рынке в Нижегородской области составляет 2 117 177 рублей. При покупке квартиры нижегородцам придется добавить еще 483 177 рублей к ее изначальной цене, что на 77 035 рублей дешевле переплаты по ипотеке за новостройку.

Новая двухкомнатная квартира обойдется в 4 068 212 рублей, а переплатить банку за нее придется 560 212 рублей.

Аналитики исследовали рынок, беря за основу данные Росстата о доходах семьи из двух человек, заработок которых соответствует средней зарплате в регионе.

При этом была проанализирована стоимость двухкомнатных квартир площадью 49 кв.м базы Domofond.ru и условия выдачи ипотечных кредитов в 32 регионах России.

Эксперты сравнили сколько переплатят люди, приобретая жилье на вторичном рынке или в новом доме. При этом в расчет брали процентную ставку, равную 5% (ставка для категории «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» в Сбербанке).

Аналитики пришли к выводу, что в целом в России выгоднее приобретать в ипотеку новое жилье.

Переплата за квартиру на вторичном рынке в среднем на 57 560 рублей больше, чем за «двушку» в новостройке.

Ипотека на новые двухкомнатные квартиры площадью 49 кв.м выгоднее в 12 регионах, а на вторичное жилье – в 19.

Нет разницы только в Пензенской области. Там придется переплатить 105 329 тысяч рублей за любую двухкомнатную квартиру.

Напомним, о процветании рынка вторичного жилья в Нижегородской области в феврале сообщала руководитель Управления Росреестра по Нижегородской области Наталья Корионова. По ее словам, в 2019 году 96% всех сделок с недвижимостью в регионе приходится именно на «вторичку», тогда как новостройки и долевое строительство переживают не лучшие времена.

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