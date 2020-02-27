Росреестр: «Нижегородцы становятся богаче и предпочитают покупать вторичное жилье»

Нижегородцы становятся богаче, а рынок недвижимости не стоит на месте вопреки дурным слухам. Таким мнением с журналистами поделилась руководитель управления Росреестра по Нижегородской области Наталья Корионова в ходе пресс-конференции 27 февраля.

Глава управления пояснила, что нижегородцы стали тщательнее подбирать жилье, предпочитая квартиры лучшего качества. Люди чаще стали улучшать жилищные условия и брать ипотечные кредиты.

- Говорят, что рынок стоит. Я с этим не соглашусь, потому что могу судить по количеству действий и работе моих регистраторов. Они уходят с работы в 20:00-21:00 вечера. Да и по выходным выходят работать не потому, что им так хочется или нечего делать дома, а потому что они понимают, что должны обработать большое количество поступающих сделок, и выдать документы заявителям в срок. Снижения по регистрационным действиям с недвижимостью мы не видим. Мы видим только увеличение оборота, причем увеличение по части покупки участков под ИЖС. Поэтому я считаю, что мы стали богаче, - заявила Наталья Корионова.

Она также отметила, что нижегородцы предпочитают покупать жилье на вторичном рынке. На него приходится 96% всех сделок. При этом новостройки и долевое строительство переживают не лучшие времена. Кроме того, что «вторичные» квартиры дешевле и в них сразу можно жить, большой удар по рынку нового жилья нанесла проблема «обманутых» дольщиков, считает Наталья Корионова.

- Появилось много напуганных граждан, обманутых дольщиков, а ведь на нашим рынке присутствовали очень неплохие компании, - пояснила глава регионального Росреестра.

Кроме того, далеко не все застройщики охотно принимают материнский капитал. Это связано с тем, что Росреестр требует заключать договора участия в долевом строительстве не только на родителей, но и на детей. Так ведомство гарантирует малышам их права на долю в квартире. Зато таких проблем нет с жильем на вторичном рынке. К тому же банки охотно кредитуют покупателей «вторички», что дополнительно повышает спрос на нее.