«Мы не виделись 40 лет»: Нижегородские волонтеры помогли жительнице Саратова отыскать потерянную подругу

- Пожалуйста, помогите отыскать нашу подругу Ларису. Мы с ней не виделись уже сорок лет, - получили крик о помощи от жительницы Саратова участники поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН». - Куда мы только не обращались, но она будто в воду канула.

Первоклассная дружба

Впервые Татьяна Разумова и Лариса Мущинина познакомились, когда им было семь лет. Две маленькие девочки с длинными косичками и белыми бантами, они сразу же стали подругами. В маленькой сельской школе они и шагу друг без друга не ступали.

- Той осенью Лариса приехала в наше село Наумовка в Саратовской области к своей тете, - вспоминает Татьяна Разумова. – Семья их жила бедно – мама одна воспитывала троих детей. Кроме Ларисы, у нее подрастало еще двое сыновей. Поэтому ее тетя Евдокия Лукинична предложила оставить девочку у себя. Так Ларочка и осталась в нашем селе.

Свою подругу Татьяна запомнила такой.Фото: СОЦСЕТИ

Вместе девочки пошли в первый класс, вместе учились читать и писать, вместе гоняли мальчишек, дергающих их за косички, - одним словом, стали настоящими закадычными подружками. Казалось, они всегда будут вместе. Как вдруг в четвертом классе Ларису забрали обратно в город Горький.

- После этого она стала приезжать к нам на каникулы, и мы виделись почти каждый год, - вспоминает Татьяна. – А зимой она писала нам письма в Саратовскую область. Потом Лариса первой из нас вышла замуж, и стала приезжать в деревню все реже. Вскоре ее тетя умерла, и мы совсем перестали видеться.

Самой Татьяне тогда тоже было чуть больше двадцати.Фото: СОЦСЕТИ

Волонтерская помощь

Детская дружба легко забывается. Мало кто помнит, с кем сидел в первом классе за одной партой и кому носил в портфель, а уж сохранить эту дружбу на всю жизнь и вовсе удается единицам. Вот и давние подружки Таня и Лариса потеряли друг друга.

- В последний раз мы встречались в 1978 году. Потом у каждой была своя жизнь: семья, дети, внуки, - вспоминает Татьяна. – А годы-то идут…Пару лет назад я начала ее поиски. По всем социальным сетям искала и ее саму, и мужа, и дочку, и братьев. Но все без толку.

Когда уже Татьяна совсем отчаялась отыскать подругу, она вдруг вспомнила о нижегородских волонтерах. Понятное дело, что поиски потерявшихся друзей – не их профиль. Но вдруг повезет?

С момента расставания подруг прошло уже сорок лет.Фото: СОЦСЕТИ

- Мы нашли в интернете поисково-спасательный отряд «Волонтер-НН» и связались с его руководителем Сергеем Шухриным, - рассказывает Татьяна. - Мы, конечно, понимали, какими поисками занимаются эти люди. Но надежда не оставляла ни на минуту.

К счастью для Татьяны, среди участников поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН» оказались и сотрудники правоохранительных органов, для которых не составило большого труда отыскать потерянную подругу.

- Долго искать нам не пришлось, - рассказал руководитель поисково-спасательного отряда «Волонтер-НН» Сергей Шухрин. – Нам очень помогли полицейские и соседи потерянной нижегородки. Правда, к сожалению, удачными наши поиски не назовешь – Лариса Петровна Мущинина не дожила до этого счастливого дня. Единственная, кого удалось отыскать – это ее дочь.

«Не теряйте друг друга»

Сейчас Татьяна уже наладила отношения с дочерью своей подруги Ларисы. Несмотря на то, что одна из них живет в Нижнем Новгороде, а другая – в Саратове, это не мешает им дружить семьями.

- Я бы хотела обратиться ко всем нижегородцам: не теряйте друзей и подруг! А уж если случилось такое, то ищите их своевременно, чтобы не получить грустную весть, которую получили мы, - призывает Татьяна Разумова. - Недаром на Руси говорят: «Дорога ложка к обеду». Возможно, нашей подруге нужна была помощь, а мы были далеко и ничего не знали. А что мы можем сделать теперь? Да только выразить своё сочувствие её дочери. И, конечно, пригласить её к себе в гости, чтобы хоть как-то загладить свою вину перед её мамой и нашей подругой.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В марте 2020 года мы писали о том, что нижегородка Наталья Смирнова разыскивает свою мать, которую не видела долгие двадцать лет. Как уверяют женщину в полиции, она не числится ни среди живых, ни среди мертвых.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.