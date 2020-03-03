«Нет ни среди живых, ни среди мертвых»: Нижегородка 20 лет ищет свою пропавшую мать

- Мама, поехали со мной! Да, у нас нет дома, нет работы, но мы как-нибудь выкрутимся, - уговаривала 20-летняя Наталья Смирнова свою мать в далеком 2001 году. – В Балахне у нас нет будущего, а в Починках начнем свою жизнь сначала!

Но женщина продолжала мотать головой, упорно отказываясь последовать за дочерью. То, что она видит ее в последний раз, Наталья не могла даже представить.

Приставили нож к горлу

Девяностые годы выдались тяжелыми для всех жителей нашей страны. Не стала исключением и Ирина Чистова, в девичестве Янкаускайте. Она родилась в 1960 году в небольшом городке Балахна под Нижним Новгородом в литовской семье, перебравшейся в Россию. Всю молодость она проработала крановщицей на Заволжском моторном заводе, а когда Советский союз начал трещать по швам, вместе с двумя маленькими детьми поехала искать счастье в Иваново.

- С отцом они в то время уже развелись, поэтому здесь ее ничего не держало, - вспоминает Наталья. – Видимо, захотелось начать жить с нуля, поэтому и уехала подальше. В Ивановской области мы поселились в небольшом городке Родники, купили дом. Казалось бы, все было неплохо.

Но долго спокойная жизнь не продлилась – слишком уж лихое было тогда время. Вскоре на женщину с маленькими детьми «наехали» братки и потребовали переписать на них дом.

Свадебная фотография родителей - это единственное, что осталось Наталье на память о матери.Фото: СОЦСЕТИ

- Мне тогда было лет десять, - вспоминает Наталья. – Брату еще меньше – он учился в первом классе. Здоровенные дядьки приставили нам с братом ножи к горлу и стали угрожать матери, что зарежут нас, если она не подпишет документы. Дрожа от ужаса, вся в слезах, она поставила свою подпись.

Оставшись без крыши над головой, семейство вернулось обратно в Балахну. Однако прежней размеренной жизни не было и здесь: пришлось снимать квартиру, а на заводе начались массовые сокращения. Под очередную волну сокращений угодила и Ирина Чистова.

- Оказавшись без работы, мама совсем потеряла интерес к жизни, - вспоминает ее дочь. – Перестала следить за собой, начала пить – одним словом, опустилась. Сейчас я уже понимаю, что жизнь ее просто сломала.

Жила на теплотрассе

Оставшись без помощи родителей, Наталья и ее младший брат начали с ранних лет работать: грузчиками, продавцами, разнорабочими.

- Мне было лет 15, когда я начала работать, - вспоминает женщина. – Жила я в то время уже у подруги, а мать сошлась с каким-то новым мужчиной, сильно пьющим. В результате, они стали пить вместе.

Не имея ни работы, ни квартиры Ирина со своим новым сожителем скитались сначала в заброшенных домах, потом сараях. И, наконец, дошли до теплотрасс.

- По сути, она стала бездомной, - вспоминает Наталья. – Вместе с этим мужчиной они выпрашивали еду у прохожих, ходили по домам, прикидываясь погорельцами. А жили все это время прямо на теплотрассе. Там я ее и видела в последний раз.

В последний раз Наталья видела мать 20 лет назад.Фото: СОЦСЕТИ

Сама Наталья в то время тоже как раз попала под сокращение. Денег у нее оставалось ровно на проезд до родного села отца в Починковском районе. Самого мужчины к тому времени уже не было в живых, но его родственники были готовы ее приютить.

- Я уговаривала ее поехать вместе со мной, - рассказывает женщина. – Но она наотрез отказалась. Она уверяла, что рядом с теплотрассой ей хотя бы тепло, а что ждет на новом месте – неизвестно. До сих пор жалею, что не смогла до нее достучаться и уговорить!

Обычно этих людей никто не ищет и не замечает. Одинокие и брошенные всеми они скитаются по дворам и подвалам, оставаясь незаметными для других людей. Однако случай с Ириной Чистовой совершенно иной – вот уже 20 лет ее ищет дочь. Ищет через знакомых, одолевает запросами полицию, пишет письма на телевидение – но все без толку. Женщина словно в воду канула.

- Сейчас мне уже 40 лет. У меня трое детей, - делится Наталья Смирнова. – И больше всего на свете я бы хотела отыскать свою мать. Поисками я занимаюсь долгих 20 лет, но не нашла ее следов. В полиции говорят, что ее нет ни среди живых, ни среди мертвых. Она просто нигде не числится, будто и не было человека. Однако я не теряю надежду! Хочу, чтобы она знала – есть люди, которые ее любят и ждут.

КСТАТИ

Если Вам что-либо известно о местонахождении 59-летней Ирины Чистовой (Янкаускайте), просим сообщить об этом в редакцию газеты «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде по адресу kpnn@phkp.ru. В последний раз ее видели в 2001 году в Балахне.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40