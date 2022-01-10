«Заново учится держать ложку и сидеть»: Жених рассказал о состоянии нижегородки, которую парализовало после страшной аварии в Дагестане

Девушка научилась пересаживаться в коляску и потихоньку передвигаться на ней самостоятельно. Фото: Павел Щербаков (инстаграм: milliard_karat).

В ноябре 2021 года мы рассказывали о 32-летней Анастасии Разенковой, которая вместе со своим женихом Павлом во время отдыха в Дагестане попала в серьёзное ДТП. Тогда девушка получила тяжёлую травму - переломовывих 7 шейного позвонка и всё её тело ниже груди оказалось парализовано. В настоящее время Анастасия учится жить заново и проходит уже второй курс реабилитации, деньги на который собирали буквально с миру по нитке.

- Настя, конечно, лучше себя чувствует по сравнению с больницей. Состояние удалось стабилизировать, победить пневмонию и температуру, в реабилитационном центре сняли трахеостому (отверстие ещё не затянулось). Пока ещё борется с давлением, пытаемся и его стабилизировать, - рассказал «КП-Нижний Новгород» Павел Щербаков.

Изначально после проведенной операции девушка провела 25 дней в реанимации, а уже 25 октября ее перевели в обычную палату, где следующие полтора месяца Анастасия училась тихо разговаривать, чтобы не нагружать свои лёгкие слишком сильно, а также начала самостоятельно держать ложку и есть, ещё она стала успешно выводить слова на бумаге.

В настоящее время Анастасия проходит уже второй курс реабилитации. Фото: Павел Щербаков (инстаграм: milliard_karat).

Неугасающей верой и рвением помочь отличился и жених Анастасии, он помог ей преодолеть страх перевернуться на живот, делал массажи, вращал суставы, простукивал спину и, в целом, не отходил не на шаг. Вскоре Анастасия стала постепенно садиться на кровати и свешивать с неё ноги, затем волевым усилием она дошла и до того, чтобы пересаживаться в коляску и потихоньку передвигаться на ней самостоятельно.

- Каждый этот этап сопровождается её преодолением страхов, депрессий и панических атак, - сообщил всем неравнодушным Павел Щербаков в социальных сетях.

В программу реабилитации Анастасии также была включена «вертикализация», которая подразумевает под собой поддержку правильного положения тела в пространстве. Однако больше удовольствия, чем любые другие процедуры, девушке приносят занятия лечебной физической культурой, хотя даётся всё по-прежнему тяжело.

- Она на них старается, шутит, смеется, когда не получается, - подчеркивает Павел. – Всё, как и раньше, хочешь результат, нужно пахать.

Восстановление чувствительности – процесс долгий и сложный, а главное, что и 100% гарантировать положительный результат никто не может.

В программу реабилитации Анастасии также была включена «вертикализация». Фото: Павел Щербаков (инстаграм: milliard_karat).

- Нам не с чем сравнивать, нет четкого понимания, как должно быть. Но наблюдая как ей тяжело каждое движение, упражнение даётся, можно сказать, что результаты есть и динамика положительная, - объяснил в разговоре с «Комсомолкой» Павел Щербаков.

По словам мужчины, его невесту сильно расстраивает, когда она видит примеры других людей, встречающихся в реабилитационном центре, которые так и не смогли оправиться. Сам же молодой человек, чтобы поддержать и приободрить свою вторую половинку, написал для нее трогательный пост в инстаграме.

- Сейчас важно правильно спланировать и подойти к решению проблем осознанно. В этом положись на меня, я все решу, добрые люди помогут. Только не теряй блеск в глазах и продолжай улыбаться глядя на меня. Постарайся, со здоровой, спортивной злостью заниматься. Обещаю, что даже если на восстановление потребуется вся жизнь, она у тебя будет самая счастливая, - выразил свои чувства Павел Щербаков.

КОНКРЕТНО

Как помочь девушке?

Реквизиты для сбора средств:

По номеру телефона 89875593859 – сбербанк. Получатель Анастасия Владимировна.

По номеру телефона 89043914523 – сбербанк, тинькоф. Получатель Павел Алексеевич.