2020-03-22T13:34:47+03:00
Происшествия

Житель Дзержинска погиб на пожаре в жилой пятиэтажке минувшей ночью

Остальные жильцы были экстренно эвакуированы из здания
Валерия ГРОМОВА
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В ночь с 21 на 22 марта 2020 года в Дзержинске произошел сильный пожар, который унес жизнь одного человека. Как сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Нижегородской области, трагедия случилась в жилом доме на улице Пожарского около трех часов ночи.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили дым из окна квартиры пятиэтажного дома - в результате возгорания там сгорело имущество на площади 14 квадратных метров. Из здания экстренно были эвакуированы жильцы. К сожалению, одного из них спасти не удалось.

Как уточняет «Дзержинское телевидение», возгорание было зафиксировано в комнате, где, предварительно, 48-летний хозяин квартиры в состоянии алкогольного опьянения начал курить. Сам мужчина погиб.

Для ликвидации пожара и его последствий ГУ МЧС привлекало 35 спасателей и более десяти единиц спецтехники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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