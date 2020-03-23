2020-03-23T19:24:05+03:00
Общество

«Обладает целебными свойствами»: нижегородка печет ржаной хлеб по старорусскому рецепту

Пекарь раскрыла секреты хлеба, который умела печь каждая хозяйка на Руси
Елена КАРАЛ
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«Обладает целебными свойствами»: нижегородка печет ржаной хлеб по старорусскому рецепту. Фото предоставлено Ольгой Лазукиной«Обладает целебными свойствами»: нижегородка печет ржаной хлеб по старорусскому рецепту. Фото предоставлено Ольгой Лазукиной
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«Хлеб всему голова», - говорили наши предки и подразумевали под этим не только пищу, но и центр домашнего очага.

Выяснить, каким был исконно русский хлеб до появления дрожжевого, однажды решила нижегородка Ольга Лазукина, которая переехала в село Владимирское Нижегородской области. Она начала интересоваться базовым продуктом, когда стала матерью и увлеклась здоровым питанием. Ольга отказалась от магазинной выпечки и занялась поиском информации о том хлебе, который умела печь на Руси каждая хозяйка.

- Поначалу я искала рецепты в интернете, они все были разные, у меня не очень получалось. Но потом я стала читать статьи фольклористов, где речь идет о ржаном хлебе, а в нашей стране пекли именно его, - рассказала Ольга. - Постепенно я стала осмыслять место хлеба в нашей культуре. Наши предки относились к хлебу как к сакральному центру домашнего пространства. С другой стороны это пища, которая удивительно полезна, дает все необходимое для здоровья. Некоторые сведения о технологии выпекания ржаного хлеба также можно найти в материалах этнографических исследований, дореволюционных поваренных книгах. Кроме того, я регулярно читаю статьи зарубежных ученых.

«Обладает целебными свойствами»: нижегородка печет ржаной хлеб по старорусскому рецепту. Фото предоставлено Ольгой Лазукиной

«Обладает целебными свойствами»: нижегородка печет ржаной хлеб по старорусскому рецепту. Фото предоставлено Ольгой Лазукиной

Интересным источником сведений о ржаном хлебе оказались рецепты соседей-старожилов села Владимирское. Ольга Лазукина рассказала, что ей удалось узнать старинный рецепт у одной из бабушек, которая помнит секреты хлебопечения своей прародительницы.

- Мы знакомы с одной бабушкой, которой 85 лет. Она рассказала мне о технологии, по которой пекла хлеб еще ее бабушка. Я могу сказать, что этот рецепт вполне совпадает с теми, которые я находила в старинных книгах. Это последние крохи информации, ведь уже следующее поколение ее семьи не пекло хлеб. То есть, дочка этой бабушки, уже не делала его сама, - отметила Ольга.

Исключительно женское дело

Хлебопечение считалось на Руси исключительно женским делом, к которому мужчины не имели никакого отношения.

По словам нашей собеседницы, типичный русский хлеб делается на закваске – маленьком кусочке кислого теста, оставшегося после предыдущей выпечки. Именно он запускает процесс ферментации в следующем тесте. Благодаря закваске хлеб разрыхляется, и обретает полезные свойства.

В старину хлеб пекся в печи, был круглой формы и назывался «подовым». Фото предоставлено Ольгой Лазукиной

В старину хлеб пекся в печи, был круглой формы и назывался «подовым». Фото предоставлено Ольгой Лазукиной

В старину хлеб выпекался в печи, был круглой формы и назывался «подовым». Весить он мог от трех до восьми килограммов.

- Хозяйка «затваривала» - творила тесто с вечера. Если перевести на современный язык, она делала опару – жиденькое тесто. За ночь оно поднималось и должно было опуститься. Утром туда добавлялась мука, а затем вымешивалось тесто, которое должно было быть довольно плотным. Затем оно ставилось на время рядом с печкой, после чего из него на столе формировался круглый хлебушек (который тоже немного поднимался) и отправлялся на хлебной лопате в печь. Последняя должна была быть уже протопленной. Хлеб не ставили в огонь, как иногда на картинках рисуют, - пояснила Ольга.

Учиться хлебопечению к Ольге приезжают со всей России. Фото предоставлено Ольгой Лазукиной

Учиться хлебопечению к Ольге приезжают со всей России. Фото предоставлено Ольгой Лазукиной

Сегодня нижегородка дает мастер классы по хлебопечению и говорит, что перенять это искусство к ней приезжают со всей России. Люди потом сообщают ей, что стали меньше болеть, перейдя на домашний ржаной хлеб.

Ольга говорит, что этот продукт способен оказывать целебный эффект. Клетчатка и микроорганизмы, нормализуют работу кишечника, уходят воспалительные процессы. Длительное употребление такого хлеба может избавить организм от гормональных нарушений, проблем с давлением, уровнем сахара в крови и вывести токсины, заверяет Ольга Лазукина.

Ольга говорит, что ржаной хлеб, испеченный по старинному рецепту, способен оказывать целебный эффект. Фото предоставлено Ольгой Лазукиной

Ольга говорит, что ржаной хлеб, испеченный по старинному рецепту, способен оказывать целебный эффект. Фото предоставлено Ольгой Лазукиной

А еще был случай

- Я помню ситуацию, когда человек страдал сильным дисбактериозом - его организм ничего не принимал и не переваривал, кроме риса на воде. Он попробовал хлеб у нас и буквально в тот же день почувствовал себя лучше. Потом он стал регулярно его есть, и пошел на поправку. Сейчас может кушать уже почти все.

Еще у одной женщины ушел язвенный колит. Это очень плохое, тяжелое заболевание, которое плохо лечится. Ржаной хлеб дал ее организму клетчатку, из-за которой стали вырабатываться вещества, необходимые кишечнику, - рассказала пекарь о случаях из жизни.

Вырежи и сохрани

Вечером готовится затвор:

- 7 столовых ложек закваски;

- 2 стакана воды и муки.

Все это смешивается до консистенции густой сметаны. Затвор должен подняться и осесть. Утром замешиваем тесто, добавляя в затвор:

- 100 мл воды, растворив в ней 1,5 чайные ложки соли;

- 2-3 столовые ложки меда.

Затем начинаем добавлять муку, отсеивая отруби, пока тесто не приобретет консистенцию мягкой глины. Формируем хлеб, укладываем в форму и ставим в теплое место на 2-2,5 часа. Тесто должно подняться в два раза.

Выпекать нужно в духовке, разогретой до 260 градусов. Постепенно температуру нужно снижать до 170 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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