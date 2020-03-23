«Хлеб всему голова», - говорили наши предки и подразумевали под этим не только пищу, но и центр домашнего очага.

Выяснить, каким был исконно русский хлеб до появления дрожжевого, однажды решила нижегородка Ольга Лазукина, которая переехала в село Владимирское Нижегородской области. Она начала интересоваться базовым продуктом, когда стала матерью и увлеклась здоровым питанием. Ольга отказалась от магазинной выпечки и занялась поиском информации о том хлебе, который умела печь на Руси каждая хозяйка.

- Поначалу я искала рецепты в интернете, они все были разные, у меня не очень получалось. Но потом я стала читать статьи фольклористов, где речь идет о ржаном хлебе, а в нашей стране пекли именно его, - рассказала Ольга. - Постепенно я стала осмыслять место хлеба в нашей культуре. Наши предки относились к хлебу как к сакральному центру домашнего пространства. С другой стороны это пища, которая удивительно полезна, дает все необходимое для здоровья. Некоторые сведения о технологии выпекания ржаного хлеба также можно найти в материалах этнографических исследований, дореволюционных поваренных книгах. Кроме того, я регулярно читаю статьи зарубежных ученых.

«Обладает целебными свойствами»: нижегородка печет ржаной хлеб по старорусскому рецепту. Фото предоставлено Ольгой Лазукиной

Интересным источником сведений о ржаном хлебе оказались рецепты соседей-старожилов села Владимирское. Ольга Лазукина рассказала, что ей удалось узнать старинный рецепт у одной из бабушек, которая помнит секреты хлебопечения своей прародительницы.

- Мы знакомы с одной бабушкой, которой 85 лет. Она рассказала мне о технологии, по которой пекла хлеб еще ее бабушка. Я могу сказать, что этот рецепт вполне совпадает с теми, которые я находила в старинных книгах. Это последние крохи информации, ведь уже следующее поколение ее семьи не пекло хлеб. То есть, дочка этой бабушки, уже не делала его сама, - отметила Ольга.

Исключительно женское дело

Хлебопечение считалось на Руси исключительно женским делом, к которому мужчины не имели никакого отношения.

По словам нашей собеседницы, типичный русский хлеб делается на закваске – маленьком кусочке кислого теста, оставшегося после предыдущей выпечки. Именно он запускает процесс ферментации в следующем тесте. Благодаря закваске хлеб разрыхляется, и обретает полезные свойства.

В старину хлеб пекся в печи, был круглой формы и назывался «подовым». Фото предоставлено Ольгой Лазукиной

В старину хлеб выпекался в печи, был круглой формы и назывался «подовым». Весить он мог от трех до восьми килограммов.

- Хозяйка «затваривала» - творила тесто с вечера. Если перевести на современный язык, она делала опару – жиденькое тесто. За ночь оно поднималось и должно было опуститься. Утром туда добавлялась мука, а затем вымешивалось тесто, которое должно было быть довольно плотным. Затем оно ставилось на время рядом с печкой, после чего из него на столе формировался круглый хлебушек (который тоже немного поднимался) и отправлялся на хлебной лопате в печь. Последняя должна была быть уже протопленной. Хлеб не ставили в огонь, как иногда на картинках рисуют, - пояснила Ольга.

Учиться хлебопечению к Ольге приезжают со всей России. Фото предоставлено Ольгой Лазукиной

Сегодня нижегородка дает мастер классы по хлебопечению и говорит, что перенять это искусство к ней приезжают со всей России. Люди потом сообщают ей, что стали меньше болеть, перейдя на домашний ржаной хлеб.

Ольга говорит, что этот продукт способен оказывать целебный эффект. Клетчатка и микроорганизмы, нормализуют работу кишечника, уходят воспалительные процессы. Длительное употребление такого хлеба может избавить организм от гормональных нарушений, проблем с давлением, уровнем сахара в крови и вывести токсины, заверяет Ольга Лазукина.

Ольга говорит, что ржаной хлеб, испеченный по старинному рецепту, способен оказывать целебный эффект. Фото предоставлено Ольгой Лазукиной

А еще был случай

- Я помню ситуацию, когда человек страдал сильным дисбактериозом - его организм ничего не принимал и не переваривал, кроме риса на воде. Он попробовал хлеб у нас и буквально в тот же день почувствовал себя лучше. Потом он стал регулярно его есть, и пошел на поправку. Сейчас может кушать уже почти все.

Еще у одной женщины ушел язвенный колит. Это очень плохое, тяжелое заболевание, которое плохо лечится. Ржаной хлеб дал ее организму клетчатку, из-за которой стали вырабатываться вещества, необходимые кишечнику, - рассказала пекарь о случаях из жизни.

Вырежи и сохрани

Вечером готовится затвор:

- 7 столовых ложек закваски;

- 2 стакана воды и муки.

Все это смешивается до консистенции густой сметаны. Затвор должен подняться и осесть. Утром замешиваем тесто, добавляя в затвор:

- 100 мл воды, растворив в ней 1,5 чайные ложки соли;

- 2-3 столовые ложки меда.

Затем начинаем добавлять муку, отсеивая отруби, пока тесто не приобретет консистенцию мягкой глины. Формируем хлеб, укладываем в форму и ставим в теплое место на 2-2,5 часа. Тесто должно подняться в два раза.

Выпекать нужно в духовке, разогретой до 260 градусов. Постепенно температуру нужно снижать до 170 градусов.

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