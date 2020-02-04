Музыка из глубины веков: нижегородец делает гусли и сочиняет песни для них

Услышав чарующие звуки этого инструмента, не сразу можно понять, что звучит не какая-нибудь кельтская арфа, а древний русский инструмент – гусли. Удивительно, но они сегодня не просто получили вторую жизнь, а становятся популярными благодаря людям, интересующимся старинными славянскими традициями.

Для переехавшего в село Владимирское нижегородца Сергея Балакина, гусли стали неотъемлемой частью жизни. Он не только музицирует, но и занимается изготовлением авторских и традиционных инструментов.

Сергей Балакин играет на гуслях собственного производства (образец звучания).

Для производства гуслей мастер тщательно подбирает материал. Корпус делается из ели или клена, а деки – из высококачественной резонансной ели. Часто инструменты украшаются резьбой. Мастер предлагает свои варианты форм и орнаментов, но может изготовить и по эскизам заказчика.

Считается, что инструмент удался только тогда, когда мастер добился особого, завораживающего звучания, которое уносит слушателя в мир русской мифологии, сказок и былин, пробуждая память о чем-то знакомом, но спящем в глубине.

"Один раз я увидел чьи-то гусли и сделал свой первый инструмент - так все и началось", - рассказал Сергей Балакин.

Сергей Балакин рассказал, что начал делать гусли потому, что его давно тянуло к древней славянской культуре.

- Мы занимались музыкой с моей женой Ольгой, изначально играли и пели под гитару. Песни свои придумываем для нашей фолк-группы «Зелен холм». К теме славянской мифологии нас тянуло давно, а потом один раз я увидел случайно чьи-то гусли и сделал свой первый инструмент - так все началось… Первые гусли я сделал в 2006 году, и после этого начал их делать сотнями, разных по форме и количеству струн, - рассказал Сергей Балакин.

Гусли бывают разные

По словам мастера, есть множество видов гуслей от небольших фольклорных на семь-восемь струн, до концертных на несколько октав. Гусли могут быть шлемовидными, иметь форму трапеции, крыла, напоминать лиру или шляпу Наполеона.

Гусли могут иметь форму трапеции, крыла, напоминать лиру или шляпу Наполеона. ФОТО: Сергея Балакина

На фольклорных инструментах в основном играют псковско-новгородские наигрыши и несложные произведения, а на трапециевидных гуслях учат музицировать в консерваториях и училищах.

- Академические гусли звучат во многих классических музыкальных произведениях, а для фольклорных инструментов мелодий сохранилось мало. Немногочисленные псковско-новгородские наигрыши записала группа фольклористов в 70-80-х годах ХХ века в рамках экспедиций. Сегодня их играет и сохраняет небольшое количество людей. Наш фолк-дуэт относится к третьему направлению – авторскому (на стыке бардовской песни и фолка). Мы не занимаемся чистым фольклором, и не играем строгую академическую музыку, - пояснил Сергей Балакин.

Мастер говорит, что гусли никогда не были исключительно народным инструментом. Преимущественно на них играла знать и воины. Среди былинных гусляров звучат имена Добрыни Никитича, Алеши Поповича и Садко. Однако сегодня игрой на этом инструменте увлекается все больше людей, растет число аматорских музыкальных коллективов.

Фолк-дуэт "Зелен холм". ФОТО: предоставлено "Комсомолке"

Любят послушать гусли и концерт фолк-дуэта и многочисленные туристы, которые приезжают на легендарное озеро Светлояр. Несмотря на отсутствие широкой рекламы, людей хватает, рассказал Сергей Балакин. А еще гусельных дел мастер с супругой пекут традиционный ржаной хлеб на закваске. Еще век назад его умела делать каждая хозяйка на Руси, а сегодня приходится обучаться на мастер-классах.