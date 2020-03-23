Выставка «Территория Победы» в Арсенале: онлайн-трансляция экскурсии

Прямая онлайн-трансляция экскурсии по выставке «Территория Победы» (12+), открывшейся в Арсенале накануне празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, состоится 26 марта в 16.00. Об этом «КП-Нижний Новгород» рассказали в Государственном центре современного искусства «Арсенал».

Таким образом у нижегородцев будет уникальная возможность, не выходя из дома, ближе познакомиться с работами советских фотокорреспондентов, которые освещали самый трагический период истории нашей страны.

- Выставка «Территория победы» - это не только визуальная история Великой Отечественной войны, но и история советской фотографии середины XX века. Кроме более сотни фотографических отпечатков, реконструирующих основные события войны, в нее вошла уникальная черно-белая и цветная кинохроника тех лет, - добавили в Арсенале.

В экспозиции представлены работы Дмитрия Бальтерманца, Эммануила Евзерихина, Сергея Коршунова, Георгия Липскерова, Павла Трошкина, Евгения Халдея и других советских фотокорреспондентов.

- Через неделю планируем сделать трансляцию мастерской «Арсенал + Семья», а также прямой эфир с музыковедом. Мы заранее не анонсируем все события. Будем рассказывать о них за день-два до трансляции в социальных сетях, - сообщила «Комсомолке» ведущий специалист по связям с общественностью ГЦСИ «Арсенал» Ани Кобалян.

КСТАТИ

В экспозицию «Территория Победы», которая является частью программы «История России в фотографии. Фотолетопись России», начатой Мультимедиа Арт Музеем в 1997 году, вошли фотографии из фондов МАММ/ МДФ.

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