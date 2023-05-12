Не обновил фасад и крышу, забыл про коммуникации: При капремонте школы в Нижнем Новгороде подрядчик украл свыше 43 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

Подрядчик, проводивший капитальный ремонт одной из школ в Московском районе Нижнего Новгорода, украл свыше 43 миллионов рублей. В отношении директора строительной компании сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Как оказалось, в конце июня 2021 года городская администрация заключила контракт с подрядной организацией, обязующейся привести в порядок образовательное учреждение. Когда все сроки выполнения работ по капремонту истекли, подрядчик получил более 67 миллионов рублей. Однако затем возникли проблемы.

Специалисты провели строительно-техническую экспертизу и выяснили, что ремонт кровли, фасада, систем водопровода и канализации, электроснабжения и вентиляции не был выполнен. Причиненный материальный ущерб оценивается в сумму свыше 43 миллиона рублей.

– Похищенными денежными средствами директор строительной компании распорядился в личных целях, – уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Расследование продолжается.

Напомним, что ранее прокуратура Московского района проверила расходование бюджетных средств и исполнение обязательств контракта организацией ООО «Строй Профи М». Подрядчик не выполнил полный объем работ в указанные сроки.