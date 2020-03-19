«Если собака плачет – душу отдашь»: Нижегородка ради животных взяла ипотеку

Семейное дело

В Нижегородской области появился необычный дом, в котором живут 42 собаки и 16 кошек. Все они не только мирно уживаются между собой, но еще и воспитывают друг друга, строят семейные пары и помогают бездомным животным, которые случайно приходят к ним в гости и иногда остаются навсегда.

Необычную семью создала нижегородка Татьяна Рубцова. У них даже есть своя страничка в социальных сетях, которая называется «Усатые-полосатые».

В доме Татьяны Рубцовой уже возникли собачьи семейные пары.Фото: Предоставлено героем публикации

- Я всегда любила и кошек, и собак, - рассказала Татьяна «Комсомольской правде». - Всегда подкармливала бездомных, все время подбирала кого-то улице, пристраивала.

Помочь хотелось всем четвероногим, кто нуждался хоть в какой-то помощи. В результате подопечных стало слишком много, и они уже не помещались в городской квартире. Тогда Татьяна задумалась о загородном доме. Долго искала средства, потихоньку откладывала со своей небольшой зарплаты фельдшера и в 2019 году она смогла купить в ипотеку небольшой загородный домик в Кстовском районе.

Сейчас во дворе ее дома стоят вольеры для собак, в теплом пристрое живут щенки, а все 16 кошек обитают в доме и спят вместе с Татьяной на большой двуспальной кровати.

Здесь всегда царит любовь и согласие.Фото: Предоставлено героем публикации

- Дома у нас никогда не бывает беспорядка! - говорит Татьяна Рубцова.

За многочисленными кошачьими следит пес Чарлик, который похож на помесь корги с болонкой. Он не допускает драк, раскидывания вещей и следит, чтобы все ходили в туалет только в лоток.

- Недавно у нас появились две новые кошки, - вспоминает Татьяна. - Захожу в дом, а они накакали на полу. Говорю: «Чарлик, это что такое?».

После этого пес-воспитатель стал более бдительным. Стоило кошкам только начать пристраиваться в неположенном месте, как Чарлик тут же подбегал и выпроваживал их в лоток. С тех пор никаких промахов. И снова в доме идеальная чистота.

Есть у Татьяны и собачий воспитатель. Большой добродушный Сэм, который чуть не погиб от рук бывшего хозяина.

Жизнь пушистых питомцев бьет ключом.Фото: Предоставлено героем публикации

- Всех молодых собак мы отправляем на воспитание к Сэму, - смеется Татьяна. - У него большой вольер во дворе.

Именно Сэм учит молодняк послушанию, не драться между собой и не кидаться на людей (собаки Татьяны, как правило, обходят чужаков стороной). Рассказывает Сэм, видимо, им и где чья миска, так как собаки в этой дружной семье никогда не покушаются на чужую еду.

Случаются здесь и любовные истории. Пес с говорящим именем Амур, видимо, долго присматривался к своей соседке по конуре Герде. И в один прекрасный момент перешел жить к ней. Никаких ухаживаний и подарков возлюбленной - просто пришел и остался. Герда не возражала. Но через некоторое время новоявленная жена то ли решила вызвать ревность Амура, то ли решила проверить, каково жить с другим псом, и перешла жить в вольер другого, более зрелого пса Тишки. Несколько дней они тихо жили вместе, а потом Герда вернулась в свою конуру.

Амур ждал спокойно: никаких драк, рычания. А потом решил отомстить неверной подруге.

- Он несколько дней съедал все мясо из миски Герды, а Герда послушно стояла в сторонке и ждала, когда Амур ее подпустит поесть, - рассказала Татьяна Рубцова. – Ей доставалась только каша.

Потом семейная жизнь наладилась, Герда была прощена. Татьяна решила, что вольер Амура можно отдать собаке, которая появилась в доме недавно.

У Сэма все под контролем.Фото: Предоставлено героем публикации

- Амур как только увидел, что в его дом кого-то поселили, тут уже прибежал, выгнал новую собаку, улегся, раздвинул лапы, чтобы занять как можно больше пространства, и никого не подпускал, - вспоминает Татьяна.

Но когда собственник Амур понял, что его дом никто занимать не будет, снова вернулся к Герде. Однако он продолжает следить за своей холостятской квартиркой и по-прежнему никого не подпускает к ней.

Жизнь ради животных

Проблем в необычной семье тоже немало. Почти все собаки и кошки, которые попадают к Татьяне, нуждаются в медицинской помощи. А порой и в сложных операциях, реабилитациях, постоянном уходе: кто-то еле-еле выжил после страшного ДТП, кого-то избили до полусмерти, кого-то голодом морили. Всем нужна помощь и ласка.

- Да, это сложно, но когда видишь их счастливые глаза – это бесценно! – говорит она.

А потому Татьяна, не задумываясь, променяла свой комфорт на служение брошенным животным. Два раза в день она меняет весь наполнитель в кошачьих лотках – у каждой кошки свой туалет, набивает мешки соломой для собачьих вольеров, вычищает вольеры, готовит еду для всех подопечных тоже два раза в день. А еще обязательные медицинские процедуры для всех, кому они необходимы.

Кошкам здесь тоже благодать.Фото: Предоставлено героем публикации

- Спать иногда приходится по три часа в сутки, - говорит Татьяна. – Очень большая физическая нагрузка, кроме того, нужен постоянный тотальный контроль над животными.

Мама всей этой большой семьи уже и не помнит, что такое отдых. Последний раз в отпуске она была 23 года назад. При этом увидеть раздражение на лице Татьяны почти невозможно. Она никогда не кричит и не ругает животных.

- Какой в этом смысл? – удивляется Татьяна. – Они и так все понимают. Достаточно сказать строгим голосом, и все: голову опустят, уйдут в сторонку и больше своих оплошностей не повторяют.

Животные для нее – это смысл жизни. А когда кто-то убеждает ее подумать о себе, рассказывает историю о собаках Гэмми и Грэнни.

Щенкам в этом доме тоже раздолье.Фото: Предоставлено героем публикации

Эту парочку молоденьких собак она нашла в заброшенном доме. Они были настолько дружны, что все всегда делали вместе. При этом собаки были дикие и людей к себе не подпускали. Татьяна приносила им еду и в скором времени они приняли ее в свою небольшую стаю. Оказалось, что собаки нуждались не только в еде, но и в ласке. Татьяна приходила к ним рано утром перед работой и после работы и подолгу сидела рядом и просто гладила их.

Но в один из праздников Грэни испугалась салюта и убежала. Татьяна долгое время ходила по окрестностях в ее поисках, и однажды нашла. Собаки снова встретились.

- Они плакали, когда встретились, - вспоминает Татьяна. – Клали друг на друга лапы, визжали, облизывали друг друга.

Ради таких моментов Татьяна и трудится сутками напролет.

- Пусть я хожу в обносках, но когда собака плачет – душу готова отдать!

КСТАТИ

Сколько за день съедают собаки и кошки Татьяны Рубцовой?

Крупы (греча, рис, геркулес) – 12 пачек,

Мясо – 10 кг,

Сухой корм для кошек – 1,5 кг.

Другие необходимые вещи:

Древесный наполнитель для кошачьих туалетов – 5 кг на два дня,

обработка от блох, клещей – 400 рублей за дозу,

вакцины – около 2-3 тысяч рублей на одного питомца,

стерилизация и кастрация – в среднем 2,5 тысячи рублей за каждую операцию.