«Мороз по коже»: Хозяин придумывал способы, как избавиться от собак, которые жили с ним 10 лет

Две очаровательные и очень ласковые собаки Альфа и Сэм ищут себе новых любящих хозяев. Обе они пострадали от своего хозяина и чуть не умерли с голода.

После смерти своей хозяйки два года назад собаки Альфа и Сэм остались на попечении ее мужа. Но мужчине, который постоянно уходил в запои, они оказались не нужны.

- Они голодали целыми днями, и от голода начинали скулить, - рассказала «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» Людмила Аринархова. – Доходило до того, что соседям приходилось перелазить через забор, чтобы покормить собак.

Альфа на привязи в родном доме. Фото: Людмила Аринархова

Альфа и Сэм всю жизнь жили на привязи в одном из садоводческих товариществ между Нижним Новгородом и Дзержинском. Долгие годы о них заботилась хозяйка. Но после ее смерти, 10-летняя Альфа и 8-летний Сэм стали обузой. По словам соседей, хозяин постоянно размышлял о том, как от них избавиться. Соседи стали опасаться, что мужчина может убить несчастных животных.

Несмотря на жесткое обращение с ними, собаки по-прежнему очень любят людей. По словам Людмилы, как только они кого-то видят, то всегда радостно виляют хвостами и бросаются обниматься.

Узнав о нависшей угрозе, Людмила Аринархова начала срочно искать новый дом для Альфы и Сэма. Она писала в социальных сетях, обзванивала приюты.

- Когда я писала о них посты, у меня мороз по коже был, - призналась Людмила .

Единственные, кто согласился взять несчастных животных, оказался приют «Берта» в Подмосковье.

- Когда мы ехали с Альфой и Сэмом в машине, они на заднем сиденье дышали, пыхтели, иногда вставали и тогда их носики оказывались около моей головы. Как же с ними было хорошо и уютно! - с тоской вспоминает Людмила Аринархова.

Сэм приюте "Берта". Фото: Людмила Аринархова

Но оставить у себя двух больших псов Людмила не могла. В приюте им, конечно, лучше, чем на прежнем месте. Однако приют испытывает большие финансовые трудности, и прокормить еще двух больших собак очень тяжело, поэтому Людмила продолжает искать для ласковых и жизнелюбивых Альфы и Сэма новый дом с любящими хозяевами.

- Если кому-то захочется подарить свою любовь тем, кто ее лишен, то вам все вернется многократно - они отдадут вам всю свою ласку, искренность и верность, - уверена Людмила.

Если вы готовы забрать собак или хотя бы одну из них, обращайтесь по телефону 8-950-613-20-80 или в личные сообщения в Вконтакте https://vk.com/id14718684. Людмила обещает помочь с перевозкой и кормом.