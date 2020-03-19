Суд вынес приговор экс-замглавы Балахнинской администрации

В городском суда Балахны огласили приговор бывшей замглавы администрации Балахнинского района и двум ее подельникам. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Напомним фабулу дела. В 2013 году замглавы Елена Бутусова с помощью нескольких сообщников приобрела по заниженной стоимости здание автовокзала в Балахне и земельный участок, на котором он был построен. Далее автовокзал был закрыт якобы на реконструкцию, а на самом деле – навсегда. На земельном участке предприимчивая чиновница разместила торговый центр, причем при строительстве была ликвидирована вся инфраструктура вокзала, все сооружения, необходимые для его функционирования. Впоследствии преступная группа собиралась построить еще один ТЦ – на участке на территории Правдинского радиозавода, который был отчужден из муниципальной собственности.

В реализации преступной схемы участвовали «два брата-депутата» - Александр и Владимир Глушковы, предприниматель, юрист и директор МУПа. Все они получили тюремные сроки – от 3,5 до 7 лет и крупные штрафы.

Ущерб, нанесенный преступными действиями сообщников, оценивается более чем в 50 миллионов рублей. Свою вину фигуранты дела не признали, всех осужденных взяли под стражу прямо в зале суда.

Расследование в отношении братьев Глушковых еще не завершено. В конце прошлого года их экстрадировали в Россию – братья находились на территории Грузии.

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