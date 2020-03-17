2020-03-17T19:47:47+03:00
Общество

Нижегородские дети с особенностями здоровья снова могут бесплатно заниматься адаптивным скалолазанием

Проект «Нет недосягаемых высот» в третий раз получил президентский грант
Елена КАРАЛ
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Нижегородские дети с особенностями здоровья снова могут бесплатно заниматься адаптивным скалолазанием. ФОТО: сообщество "Нет недосягаемых высот" соцсети"ВКонтакте"Нижегородские дети с особенностями здоровья снова могут бесплатно заниматься адаптивным скалолазанием. ФОТО: сообщество "Нет недосягаемых высот" соцсети"ВКонтакте"
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Нижегородский проект по адаптивному скалолазанию для детей с особенностями здоровья получил финансовую поддержку от Фонда президентских грантов. Об этом «Комсомольской правде-Нижний Новгород» рассказал создатель и руководитель проекта «Нет недосягаемых высот» Максим Кавинов.

- Уже с 1 марта у нас возобновились бесплатные занятия. Возможность заниматься получили как те, кто давно ходит, так и новые дети, родители которых услышали о том, чем мы занимаемся, и тоже хотели бы попробовать. Мы собираем сейчас тех, кому это действительно интересно. Люди записываются, интерес есть, - сообщил Максим Кавинов.

Руководитель также отметил, что в этом году особый акцент в работе будет делаться на биомеханическом исследовании. Оно поможет оценить эффективность разработанной методики по адаптивному скалолазанию для детей с особенностями здоровья с медицинской точки зрения. Этим будут заниматься сотрудники лаборатории биомеханики ФГБОУ «ПИМУ» Минздрава России.

- Сейчас мы формируем группы. В связи с тем, что в этом году наша работа, будет преимущественно исследовательской, нам важно, чтобы дети, пришедшие в марте, максимально сохранили свою активность в течение года. Тогда это позволит оценить всю картину развития их с помощью наших занятий. Сейчас нужно подобрать детей по группам, по возрасту, по нозологиям и т.д. В течение марта и апреля мы тщательно подбираем состав участников, - пояснил Максим Кавинов.

В этом году создатели проекта «Нет недосягаемых высот» планируют также провести Всероссийскую, либо международную конференцию, где представят свои разработки и достижения более широкому кругу людей. Они надеются привлечь максимум внимания к адаптивному скалолазанию специалистов и различных организаций. Поэтому, подписав договор с Фондом президентских грантов, Максим Кавинов намерен заручиться поддержкой «Команды-800» и заявить в качестве проекта конференцию, которая привлечет в Нижний Новгород представителей различных регионов России.

Напомним, проект «Нет недосягаемых высот» уже третий год подряд становится победителем конкурса Фонда президентских грантов. Благодаря этому, возможность бесплатно заниматься адаптивным скалолазанием получают дети с аутизмом, ДЦП, синдромом Дауна и прочими ментальными нарушениями.

Ранее мы писали об успехах двух юных нижегородок с особенностями здоровья, которые покоряют высоты на уровне профессиональных спортсменов благодаря уникальным методикам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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