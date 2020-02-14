«То, что доктор прописал»: нижегородские дети с ограниченными возможностями овладевают искусством скалолазания

Уже не первый год нижегородские дети с особенностями здоровья покоряют высоты, которые остаются недостижимыми для многих из нас. За небольшой период времени, дети с аутизмом, ДЦП, синдромом Дауна превращаются в настоящих скалолазов благодаря создателям проекта «Нет недосягаемых высот». Два года подряд он становился победителем конкурса Фонда президентских грантов, благодаря чему особые дети могли заниматься совершенно бесплатно.

В считанные секунды девятилетняя Даша взбирается на самый верх по отвесной стене скалодрома и заставляет усомниться в собственных физических возможностях обывателя.

В считанные секунды Даша взбирается на самый верх по стене скалодромаФото: Елена КАРАЛ

По словам мамы ребенка, девочка всегда обожала лазить, но серьезно занимается этим второй год подряд, в рамках проекта «Нет недосягаемых высот». Его создатель и руководитель Максим Кавинов говорит, что сейчас Даша может участвовать в соревнованиях наравне с профессиональными спортсменами-сверстниками.

- Занимаемся второй год, нам очень нравится. Лазила она всегда, сначала на детских площадках и везде, где только было можно. Когда я узнала о бесплатных занятиях на скалодроме, я решила, что это то, что доктор прописал. Она достаточно сильная, цепкая, и нам занятия идеально подошли. Даша ходит регулярно, практически не пропускает. И в прошлом, и в этом году мы практически не болели. Нам нравится, и я считаю, что для развития это очень хорошо. Для нее важно развивать тело, общаться с другими ребятами. Здесь ей очень комфортно, у нас тут есть друг Степа, - поделилась женщина.

Интересно, что родители участвуют в тренировках вместе с детьми с первого дня. Мамы вяжут с малышами узлы, подбадривают при подъеме.

Родители участвуют в тренировках вместе с детьми с первого дняФото: Елена КАРАЛ

Наверх с улыбкой на лице

Пятнадцатилетней скалолазке Светлане покорить скалодром удалось не сразу, но теперь девушка легко взбирается на самый верх с улыбкой на лице. На постоянные занятия она ходит с осени прошлого года.

- Как раз была возможность заниматься бесплатно. У Светланы значительно улучшилось состояние опорно-двигательной системы. Сначала она пришла и просто висела, мы не могли ее подтянуть. Лазить она не лазила, только карабкалась и ничего не умела. Раньше она могла залезать до половины скалодрома. Был большой комплекс страха, девочка даже плакала. Сейчас она без проблем может лазить, - рассказала мама Светы.

У Светланы значительно улучшилось состояние опорно-двигательной системыФото: Елена КАРАЛ

«Мальчик грыз руки в кровь и был неуправляем»

К сожалению, грант, благодаря которому особенные дети могли заниматься на скалодроме бесплатно, закончился 30 ноября прошлого года. Несмотря на это, видя результат, некоторые родители продолжили водить детей на платные занятия. А кто-то был вынужден прекратить тренировки, поэтому создатели проекта в третий раз подали заявку на получение финансирования из президентского фонда.

- Президентские гранты давали возможность проводить занятия для шести групп ежедневно, в неделю выходило порядка 24 групп, и так нон-стопом целый год. Дети сильно меняются, происходит коррекция физики и умственного развития. У нас был мальчик с энцефалопатией, он грыз руки в кровь, был неуправляем даже своей мамой. Через полгода, он сидел на мячике, ходил по матам, включался в работу, слушал команды, стал спокойным, у него нормализовался сон, - рассказал Максим Кавинов.

Дети вяжут узлы и привыкают к трудуФото: Елена КАРАЛ

Благодаря грантовой поддержке центр «Ладъ» превратился в единственный инклюзивный центр, где все приспособлено для занятий обычных и особых детей. Здесь полностью заменили систему отопления и закупили недостающее оборудование.

За два года в проекте Федерации скалолазания Нижегородской области «Нет недосягаемых высот» приняли участие около 500 детей. В результате работы с ними была создана и апробирована уникальная методика занятий, которую утвердили ННГУ имени Лобачевского и Институт реабилитации и здоровья человека. Вместе с вузами создатели проекта подали очередную заявку на грант и надеются, что смогут оказать помощь еще большему количеству особенных малышей.