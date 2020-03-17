Девятилетний ребенок разлил ртуть на детской площадке в Воротынце

Настоящее ЧП произошло во дворе жилого дома на улице Космонавтов в Воротынце. 9-летний школьник в один миг превратил детскую площадку в опасную зону, разлив там жидкость серебристого цвета. Неизвестное ребенку вещество оказалось ртутью.

- Об инциденте сообщил отец Вани (имя героя изменено. - Прим. ред.). Позвонил по телефону «Системы-112» и сказал: «У нас во дворе ртуть». На место тут же отправились полицейские, медики, спасатели МЧС и представители Роспотребнадзора, - рассказал «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах.

Оказалось, мальчишек было двое. Но непосредственно ртуть на детскую площадку, сам того не подозревая, притащил Ваня. Он-то думал: «Ну жидкость какая-то. Ничего особенного». На место «преступления» школьник привел своего 10-летнего товарища Борю (имя героя изменено. - Прим. ред.).

- Ты знаешь, что это? - поинтересовался Ваня у друга.

- Не имею понятия, - пожал плечами пацан.

Постояв перед лужей еще некоторое время, ребята пошли в сарай, откуда Ваня и притащил колбу с ртутью. Школьнику хотелось показать обнаруженный им склад со стеклянными сосудами оранжевого цвета без каких-либо надписей. Но брать уже ничего не стали, а рассказали о находке родителям.

- В общем, сарай раньше был в собственности Центра гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области. Но с 2005 года эта организация больше не работает, - добавил собеседник «Комсомолки». - Уехали, а склянки свои оставили.

После сигнала обеспокоенного родителя детскую площадку тут же оградили. А ребят, любовавшихся на ртуть, передали в руки медикам. Те осмотрел детей и заключили: отравления нет.

Тем не менее инцидентом заинтересовались прокуратура и следственное управление.

Напомним, в начале марта страшную находку сделал 16-летний житель Павлова. Лазая по гаражам, он обнаружил человеческие останки. Подросток не растерялся и быстрее позвонил в полицию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.