Житель Павлова обнаружил скелетированный труп мужчины в гаражном массиве

16-летний подросток обнаружил мужское тело в переулке Суворова в Павлове. Чудовищную находку молодой человек сделал, лазая по гаражам.

Фото: https://vk.com/pavlovo4u

- Этим прекрасным днем я лазил по гаражам, заметил дырку в гараже и решил посмотреть, что в нем. Заметил там труп. Решил позвонить в полицию сообщить о происшествии, - сообщил школьник паблику «Подслушано в Павлове» 9 марта.

Фото: https://vk.com/pavlovo4u

На фотографиях, опубликованных в сети в тот же день, изображен обнаженный мужской труп. Судя по внешнему виду, человек умер давно.

В пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области подтвердили, что в гаражном массиве найден скелетированный труп мужчины. Проводится судебно-медицинская экспертиза.

Фото: https://vk.com/pavlovo4u

- В настоящее время материал проверки находится в Павловском районе, - пояснили «Комсомольской правде» в пресс-службе ведомства. - После того, как судмедэксперты установят причину смерти, будет принято процессуальное решение. При наличии признаков насильственной смерти, будет возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».