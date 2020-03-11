«Тишина на площадке!». Завершаются съемки пилотного эпизода сериала по мотивам «Хроник сыска» Николая Свечина

11 Март 2020 2020-03-11T19:23:59+03:00

Суматоха и грозное «Тишина на площадке!» Четвертый день на территории завода «Красное Сормово» под Нижним Новгородом трудятся местные киношники. Миссия у них самая что ни на есть ответственная - снять пилотный эпизод сериала по мотивам рассказа Николая Свечина «Случай в Окском батальоне». Причем выполнить работу надо так, чтобы инвестор согласился на создание 8-серийного художественного фильма по Свечинским «Хроникам сыска»! «Комсомолка» побывала на съемочной площадке 11 марта и увидела своими глазами, как создается кино.

"Аккуратно, трехметровый колодец!" - предупредил каскадер. Оказалось, съемки проходят рядом с бывшей водонапорной башней, которая принадлежит "Красному Сормову".

Пользуясь случаем, можно и аватарку в соцсетях сменить. Что греха таить... Любят артисты фотографироваться с реквизитом.

Сердце замирает, когда на площадке раздается грозное "Тишина! Камера! Мотор!" И не дай бог, кто-то шевельнется или чихнет после этих слов. Брак по звуку - это вам не шутки.

В перерыве между дублями можно и интервью журналистам дать. Массовка, пользуясь случаем, устроила перекур.

Любоваться интерьерами водонапорной башни, где проходят съемки, журналистам разрешили издалека. Создатели сразу предупредили: "Пока без подробностей".

Режиссер Евгений Кудельников (на фото слева): "Съемка такого фильма создаст прецедент. Мы докажем, что региональная команда способна создавать кинопроекты федерального уровня".

В роли рабочих - рабочие! Да, киношники устроили кастинг среди работников завода "Красное Сормово". Снимаются они в массовых сценах. "Ходим, стоим и...молчим", - радостно выдал слесарь-сборщик Сергей. Не работа, мечта.

"Погода подвела", - с грустью сообщил режиссер Евгений Кудельников. Синоптики, понимаешь, обещали пасмурную погоду, а выглянуло солнце. Непорядок.

Последние штрихи перед появлением в кадре. Что тут скажешь... Работают профессионалы.

Реквизитор старательно стелет пленку, чтобы предметы (в данном случае фуражка) не падали в грязь. Искусство искусством, а реквизит надо беречь!

Стоило нам засобираться в редакцию, как на площадке появился заслуженный артист России Александр Сучков. Что ж, до встречи в другой раз!

ИСТОЧНИК KP.RU