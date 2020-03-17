«Выглядит эпично!»: Житель Дзержинска обнаружил затонувший «Титаник» на местном озере

Увлекательным видео поделился житель Дзержинска, который вместе с сыном обнаружил затонувшее судно, предназначенное для дноуглубительных работ. Свою находку на дне озера возле поселка Петряевка они назвали «Титаником».

- Они погрузили под воду камеру и на глубине восьми метров засняли затонувший земснаряд. Выглядит эпично! - сообщается в паблике «Регион-52».

По словам очевидцев, озеро чистейшее и прозрачное. Потому захотелось протестировать там экшн-камеру в режиме подводной съемки подо льдом.

- Увиденное нам весьма понравилось. Огромное затонувшее судно полюбили сотни рыб, жучков и раков. Помещения земснаряда стали для них родным домом, - добавил житель Дзержинска.

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала про необычные фотографии, сделанные художником Павлом Отдельновым в заброшенном цеху одного из заводов Дзержинска.

- Вода покрылась льдом, а подо льдом сохранилось оборудование: какие-то трубы и агрегаты. В соседних цехах все металлическое порезали на лом, а в этом нет. Видимо, хлопотно, - сообщил художник.

Опубликованные снимки тогда вызвали бурную реакцию у общественности. Некоторые даже предположили, что в частично затонувших цехах можно снимать фильмы ужасов.

Затонувший "Титаник" Дзержинска. .Взгляд из-подо льда на затонувший на глубине около восьми метров.

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