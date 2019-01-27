"Тарковскому и не снилось": Нижегородец сфотографировал заброшенный цех подо льдом
Нижегородский художник Павел Отдельнов поделился со своими подписчиками необычными фотографиями, сделанными в заброшенном цеху одного из заводов Дзержинска.
- Вода покрылась льдом, а подо льдом сохранилось оборудование: какие-то трубы и агрегаты. В соседних цехах все металлическое порезали на лом, а в этом нет. Видимо, хлопотно, - написал Павел в "Фейсбуке".
Опубликованные снимки вызвали у общественности бурные эмоции: "Офигеть", "Сумасшествие", "Восторг!", "Магически". Кто-то высказывался более длинно.
- Офигительно. Там надо какой-нибудь постапокалиптический блокбастер снимать. Пару манекенов только под лед добавить, - предложил Олег Фомичев.
- Съемочная площадка для фильма ужасов. Трагически и мистически красиво, - добавила Айгерим Сыздыкова.
- Тарковскому и не снилось… - прокомментировал Андрей Черкасов.
- Ого, прямо сюжет Апокалипсиса, - считает Анна Давыдова.