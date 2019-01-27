2019-01-27T16:06:07+03:00
Общество

"Тарковскому и не снилось": Нижегородец сфотографировал заброшенный цех подо льдом

Подписчики предложили снять там фильм ужасов [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Нижегородец поделился снимками заброшенного цеха подо льдом. Фото: Павел Отдельнов.Нижегородец поделился снимками заброшенного цеха подо льдом. Фото: Павел Отдельнов.Фото: СОЦСЕТИ
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Нижегородский художник Павел Отдельнов поделился со своими подписчиками необычными фотографиями, сделанными в заброшенном цеху одного из заводов Дзержинска.

Нижегородец поделился снимками заброшенного цеха подо льдом. Фото: Павел Отдельнов. Фото: СОЦСЕТИ

Нижегородец поделился снимками заброшенного цеха подо льдом. Фото: Павел Отдельнов.Фото: СОЦСЕТИ

- Вода покрылась льдом, а подо льдом сохранилось оборудование: какие-то трубы и агрегаты. В соседних цехах все металлическое порезали на лом, а в этом нет. Видимо, хлопотно, - написал Павел в "Фейсбуке".

Нижегородец поделился снимками заброшенного цеха подо льдом. Фото: Павел Отдельнов. Фото: СОЦСЕТИ

Нижегородец поделился снимками заброшенного цеха подо льдом. Фото: Павел Отдельнов.Фото: СОЦСЕТИ

Опубликованные снимки вызвали у общественности бурные эмоции: "Офигеть", "Сумасшествие", "Восторг!", "Магически". Кто-то высказывался более длинно.

- Офигительно. Там надо какой-нибудь постапокалиптический блокбастер снимать. Пару манекенов только под лед добавить, - предложил Олег Фомичев.

- Съемочная площадка для фильма ужасов. Трагически и мистически красиво, - добавила Айгерим Сыздыкова.

- Тарковскому и не снилось… - прокомментировал Андрей Черкасов.

- Ого, прямо сюжет Апокалипсиса, - считает Анна Давыдова.

Нижегородец поделился снимками заброшенного цеха подо льдом. Фото: Павел Отдельнов. Фото: СОЦСЕТИ

Нижегородец поделился снимками заброшенного цеха подо льдом. Фото: Павел Отдельнов.Фото: СОЦСЕТИ

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