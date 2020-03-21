2020-03-21T13:09:59+03:00
Общество

Дальнейшая судьба железнодорожного переезда в Толоконцеве будет обсуждаться с жителями

Соответствующее поручение губернатор дал нижегородскому минтрансу
Валерия ГРОМОВА
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Дальнейшая судьба железнодорожного переезда в Толоконцеве будет обсуждаться с жителямиДальнейшая судьба железнодорожного переезда в Толоконцеве будет обсуждаться с жителямиФото: Иван ПРОХОРОВ
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил министерству транспорта согласовать вопрос о сохранении или закрытии железнодорожного переезда в Толоконцеве с жителями Неклюдова. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, очередной совещание по данному вопросу провел накануне министр транспорта и автомобильных дорог Павел Саватеев.

По его словам, решение о целесообразности закрытия переезда будет приниматься только после того, как завершится строительство дороги Неклюдово - Золотово. При этом обязательно будут учтены мнения жителей.

Как пояснил Саватеев, порядок открытия и закрытия пересечений железнодорожных путей с автомобильными дорогами утвержден приказом Минтранса России. Согласно документу, переезд нельзя закрыть без определенного заключения нескольких федеральных служб и региональных ведомств.

Пока вопрос решается, Глеб Никитин также поручил главному управлению автомобильных дорог подготовить предложения по обеспечению дополнительных мер безопасности при передвижении через переезд.

Замначальника ГЖД Владимир Тюленев, который также присутствовал на заседании, заявил, что руководство железной дороги готово рассмотреть возможность оборудования пешеходного перехода на месте переезда.

Напомним, автодорогу Неклюдово - Золотово начали строить год назад. До 2021 года из федерального бюджета на эти цели будет выделено больше трех миллиардов рублей. Протяженность участка составит 7,3 километра.

КОНКРЕТНО

Строительство участка дороги Неклюдово - Золотово осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Оценить ремонт дорог, отремонтированных по этой программе, оставить свои пожелания и задать вопросы об этих дорогах вы можете на сайте министерства транспорта и автомобильных дорог, а также в социальной сети «ВКонтакте» в группе проекта «Дороги Нижегородской области».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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