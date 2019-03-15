Начиная с 15 марта, изменится схема движения автотранспорта на участке дороги Неклюво-Золотово. Связано это с началом строительства дороги Нижний Новгород – Шахунья – Киров. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Движение будет перекрыто от железнодорожного переезда на улице Нагорной до улицы Толоконцево поселка Неклюдово. Объехать этот участок можно будет по улице Новой.

Также с сегодняшнего дня закрыты выезды из поселка Неклюдово на автомобильную дорогу Нижний Новгород - Шахунья - Киров с улиц Толоконцево, Солнечной, Колхозной и Переездного переулка. Выехать из поселка можно будет по соседним улицам.

Будет ограничена и скорость движения в районе железнодорожного переезда. Автомобили смогут двигаться не быстрее, чем 20 км/ч.

Все эти запреты позволят начать строительство эстакады над железнодорожными путями. Всего же на семикилометровом участке новой дороги планируется строительство пяти путепроводов общей протяженностью больше 900 метров.

При этом схема движения от Нижнего Новгорода до Бора, а также по дороге Нижний Новгород – Киров, останется прежней.

Схема движения автомобилей в Неклюдово изменилась

- Со следующей недели здесь начнется устройство фундаментов для двух путепроводов. Этот участок дороги позволит вывести транзитный поток транспорта из населенного пункта и таким образом решить проблему пробок для тех, кто едет в кировском направлении. В выходные дни во время дачного сезона люди могут провести в этой пробке и четыре, и пять часов. Наша задача – убрать затор. Кроме того, благодаря строительству путепроводов и разведению на разные уровни автомобильной дороги и железнодорожного полотна на этом участке повысится безопасность движения, – сказал министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов.

Ранее сообщалось, что на строительство этого участка до 2021 года из федерального бюджета будет выделено больше трех миллиардов рублей. Его протяженность составит 7,3 километра.

Строительство участка дороги Неклюдово - Золотово будет осуществляться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Оценить ремонт дорог, отремонтированных по этой программе, оставить свои пожелания и задать вопросы об этих дорогах вы можете на сайте министерства транспорта и автомобильных дорог, а также в социальной сети «ВКонтакте» в группе проекта «Дороги Нижегородской области».