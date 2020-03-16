Нижегородцы выходили тяжелобольного пса, а потом нашли ему семью

Нижегородские зоозащитники поделились радостной новостью: на днях пес Бумер обрел новую семью! И это после трех лет ожидания в собачьем приюте. «Комсомолка» узнала, что малышу жилось ой как несладко.

В собачьем приюте Бумер провел три года..Видео: группа "Волонтеры Сострадания НН"

«Стационар, уколы и лечение…»

Как рассказали в госпитале «Зоозащита НН», дворнягу заметили на нижегородских улицах в начале июля 2016 года. Внимание прохожих привлекли травма на шее и отек внушительных размеров.

- Как он жил с такой опухшей шеей? - подумали сотрудники ветгоспиталя, когда впервые увидели животное.

Отек мешал несчастному животному есть, а боль буквально сводила с ума. После отлова (на это потребовалось полтора месяца) пса первым делом осмотрел хирург «Зоозащиты». Врач вскрыл отек и выдавил содержимое - 300 миллилитров густой тягучей жидкости желтого цвета с примесями крови. Казалось, мучениям Бумера пришел конец, но не тут-то было.

Фото: https://vk.com/volunteersostradanie

- Только мы порадовались, что у Бумера не происходит никаких ухудшений, как на осмотре обнаружили, что за ночь полость отека вновь наполнилась густой желтой жидкостью.

Врачи взяли материал на анализ, снова вскрыли отек, выдавили содержимое, промыли, - поделились в госпитале.

Через какое-то время мальчику провели операцию, в ходе которой хирург обнаружил воспаленный эпителий по всей полости отека. Выяснилось, что жидкость вытекала из канала лифотического сосуда.

- Убрали лишнюю отвисшую кожу, зашили лимфотический проток и рану.

Бумер перенес не одну операцию. Фото: фонд "Сострадание НН".

К сожалению, это решило проблему только наполовину. Выделения все равно продолжались через мелкие протоки, которые обнаружить не представлялось возможным, - добавили в «Зоозащите».

Стационар, уколы и лечение - и так не по одному кругу. Наконец, в декабре 2017 года малышу провели новую операцию, после которой пес пошел на поправку.

Бумер перенес не одну операцию. Фото: фонд "Сострадание НН".

«Идеальный мальчик с идеальным характером»

Затем Бумера поселили в приют нижегородского фонда «Сострадание», где он провел три года в ожидании семьи, которая заберет его домой. Здоровый и очень смышленый, пес стал любимчиком зоозащитников. В соцсетях они писали про него так:

- Наш Бумер, Бу, Бум, Бумеранг, Бумбокс. Как его только не назови, на любое Бу он радостно бежит, чтобы скорее вас обнять и пойти гулять. Скажем честно, Бумер самый послушный и воспитанный пес в нашем приюте! Мальчик знает не только базовые команды, но также интересные трюки различной сложности. Бумер такой пес, который никогда не сидит на месте, ему постоянно надо двигаться, играть, бегать, изучать новые команды, но если надо, то он тихонько будет лежать и греть вас своим теплым дыханием.

Сотрудники приюта никогда не скрывали недуг своего подопечного - из-за тяжелой травмы пушистик может перемещаться только в шлейке. Но уверяли: «Это не проблема, когда у вас такой послушный пес, который сможет спокойно гулять без поводка после того, как привыкнет к вам! Бумер идеальный мальчик с идеальным характером».

Бумер обрел свою семью! Фото: https://vk.com/volunteersostradanie

Волонтеры, навещавшие Бумера, также тепло и с любовью отзывались о собаке. Некоторые приходили туда исключительно, чтобы повидать мальчишку Бу.

- Буми я встретила случайно. Он, как обычно, сидел в вольере. Но один раз я взяла его погулять, и моя жизнь изменилась. Он солнечный и активный мальчик, обожает бегать, прыгать и очень человекоориентирован, - поделилась однажды Надежда Ковезина.

И вот в середине марта случилось чудо - за Бумером пришел человек!

- Друзья, хотим поделиться радостной для всех нас новостью. Бумер, пес, который прожил три года в приюте в ожидании своих хозяев, едет домой! Эта грустная история закончилась счастливым концом. Пожелаем Бумеру счастья и любви в новом доме! - говорится в группе «Волонтеры Сострадания НН» в соцсети «ВКонтакте».

А МЕЖДУ ТЕМ

Приют фонда «Сострадание НН» пытается пристроить щенка, прибывшего в Нижний Новгород из поселка Аксентис Городецкого района.

- Что-то зависла у нас последняя щенулька - самая красивая девочка, похожая на хасеныша. Ушки на макушке, бровки домиком, хвост колечком. Чудо как хороша, - говорится в группе «Волонтеры Сострадания НН».

Девочка ищет любящих хозяев. Фото: https://vk.com/volunteersostradanie

В основном малышкой интересуются жители области, которые хотят забрать малышку и «поселить» в будку на улице. Однако в приюте категорично заявляют: нестерилизованную девочку ни в область, ни для житья в будке не отдадут.

- Отдается или в квартиру или в частный дом на домашнее содержание. Щенулька нежная, ласковая и игривая, - добавили зоозащитники.

При этом обещают за свой счет стерилизовать крошку, когда настанет время. А все необходимые прививки уже сделаны. Подробности по телефону 89023095157 (Елена).

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