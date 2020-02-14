«Она какая-то космическая!»: В Нижнем Новгороде собака со странной походкой нашла новую семью

Порой кажется, что человеческая жестокость не знает границ. Очередное свидетельство тому - изувеченная собака по кличке Цапа, которую хозяева сначала сильно избили, а потом вышвырнули на улицу умирать. К счастью, дворняжка попала в добрые руки, и буквально на днях она обрела новую любящую семью.

У Цапы странная походка из-за проблем с мозжечком.Видео: https://vk.com/volunteersostradanie

Не уродливая, а особенная!

«Все истории без счастливого начала заставляют задуматься, а это та самая, которая просто заставляет плакать. Человеческая жестокость, предательство и отношение как к чему-то неживому… Зачем так делать, нам никогда не понять!» С таким предисловием в середине декабря прошлого года в сети появилось душераздирающее видео с Цапушкой.

Девочку, которой на вид около четырех лет, привезли на эвтаназию, потому что была она в соплях, с огромным зубным камнем. Собака все время чихала и кашляла. А походка вовсе вызывала недоумение: Цапа попросту не могла стоять на лапах, как обычный пес. Да и ходить с трудом получалось. Но ей повезло, и она попала в хорошие руки.

Прежние владельцы измывались над бедной собакой, а потом выкинули на улицу умирать.Фото: СОЦСЕТИ

- Оказалось, что когда-то малышка была домашней. Но после ее сильно обидели, избили и выкинули умирать на улице. Теперь у Цапы проблемы с мозжечком. Но девочка не унывает. Она находится в приюте «Сострадание НН» и очень ждет своего человека, - сообщалось в группе приюта в соцсетях. - Цапа невероятно ласковая. И пусть она странно ходит, но это ее особенность! Цапа благодарна каждому моменту, что ей подарили добрые люди. Глаза того, кто все еще верит в человечность.

К слову, пронзительный взгляд и помог настрадавшейся дворняге найти нового хозяина. Точнее, хозяйку. Добродушная, немного нескладная девчонка приглянулась Елене Гребенщиковой из Перми. Та совершенно случайно увидела ролик про собаку в сети.

Несколько месяцев за малышкой присматривали волонтеры приюта "Сострадание НН".Фото: СОЦСЕТИ

- Поскольку я занимаюсь спасением собак уже более десяти лет, повидала немало всяких историй. И могу сказать, что я уже кремень. Конечно, мне больно за собак. Я сопереживаю каждой, но уже без слез, - заявила Елена в интервью «Комсомолькой правде». - А узнав историю Чапы и посмотрев в ее глаза, я разрыдалась. Знаете, это как притяжение! Она какая-то космическая. Затем отправилась спать, а утром проснулась с мыслями о Цапе.

Пермячка, недолго думая, связалась с куратором малышки Светланой. Расспросила, в каком состоянии девочка и в какой помощи нуждается. Хотя, по словам Елены, уже в тот момент она решила: это ее собака! Оставалось лишь посоветоваться с супругом.

Цапа очень ласковая и умная собака!Фото: СОЦСЕТИ

- Начала издалека - показала трогательный ролик про Цапу из интернета. Он посмотрел и через какое-то время сказал: «Алена, я уже понял, что ты хочешь эту собаку. Принимай решение самостоятельно». Как-то так за один вечер все и решилось. Света нашла машину, и на следующий день мы с подружкой ее встретили в Перми, - рассказала собеседница «Комсомолки».

Цапа едет домой в Пермь.Видео: Елена Гребенщикова.

«Будем жить и влюбляться»

Встреча со слезами на глазах и крепкими объятиями состоялась 13 февраля. У малышки Цапы наконец появился свой дом и новые любящие хозяева.

- Цапу отвезли в Пермь к замечательной Елене. Елена, спасибо вам за ваше доброе сердце. Здоровья крепкого вам и вашей семье. Цапа - особенная собака, и теперь она будет жить в особенной семье с людьми чуткими, добрыми, отзывчивыми… С людьми, которым не чуждо сострадание, - сообщили в приюте «Сострадание НН».

На вид девочке около четырех лет.Фото: СОЦСЕТИ

Открыв дверцу автомобиля и увидев остромордую красавицу, Елена Гребенщикова подумала: «О, боги! Она совсем маленькая хрупкая девочка».

- А какая умница! Терпела всю дорогу, не гадила. Только представьте себе! Десять часов в пути… - восторженно заявила пермячка.

Из-за автомобильного путешествия и смены обстановки малышка немного переживает. Понятное дело: новые люди, неизвестные запахи, другие животные.

Длинноногая красавица Цапа.Фото: СОЦСЕТИ

- У нас уже живут пять собак: четыре спасенных души и одна, купленная нам с мужем на свадьбу. Плюс два кота и шесть щенков (последних принесли на передержку, совсем крошки еще), - уточнила женщина.

В первый день на новом месте особенная Цапа провела на диване перед телевизором - смотрела музыкальные клипы. А время от время все же проваливалась в сон.

К своей новой хозяйке Лене дворняжка добиралась десять часов на машине.Фото: СОЦСЕТИ

- Сегодня наша красавица пообвыклась. Даже побесилась с нашими остальными собаками. Утром сходили на прогулку. Сказала ей: «Так, не ленимся. Встаем и цапаем, как говорится», - рассмеялась Елена. - Вообще она у нас молодец. Терпит в туалет.

В новом доме малышка первым делом плюхнулась на диван и уснула.Фото: СОЦСЕТИ

Впереди у нижегородской дворняжки - поход по врачам. Хозяева уже запланировали визит к невропатологу.

- Покажем нашу девочку. Плюс хотим убрать ужасный зубной камень, почистить уши, помыться и поставить вторую прививку. Потом купим красивый ошейник и все, будем жить и влюбляться, - заключила собеседница «Комсомолки».