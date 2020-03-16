2020-03-16T16:32:12+03:00
Общество

«Мужчины не плачут»: нижегородский психиатр рассказал, почему молодые отцы страдают от послеродовой депрессии

Врач пояснил, почему без помощи специалистов не обойтись
Елена КАРАЛ
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«Мужчины не плачут»: нижегородский психиатр рассказал, почему молодые отцы страдают от послеродовой депрессии«Мужчины не плачут»: нижегородский психиатр рассказал, почему молодые отцы страдают от послеродовой депрессииФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Если о женской послеродовой депрессии в нашей стране мало известно даже специалистам, что и говорить об аналогичной проблеме у мужчин?

Да, с появлением малыша депрессия может развиться и у представителей сильного пола. Как правило, расстройство связано с нестабильной, неустойчивой психикой и возникает у мужчин, склонных к тревожным расстройствам, фобиям и депрессиям. Может подкосить постродовая депрессия и молодого папочку, который раньше употреблял или злоупотреблял наркотиками и алкоголем.

- Как и для женщин, здесь важны психологические факторы, которые существовали до родов.Только число факторов, способных повлиять на женщину и вызвать депрессию, гораздо больше: начиная от психологической атмосферы в семье, и заканчивая тем, было ли больно ей во время родов или нет. Для мужчины важен сам факт рождения ребенка. Это изменение социальной обстановки, в которой он живет, снижение внимания со стороны жены, которая занимается теперь ребенком. При этом ответственность для мужчины возрастает, он должен заботиться и о ребенке, и о маме. За рубежом, в Европе и Америке, с большим вниманием относятся к этим вещам. У нас же не все специалисты понимают, что такое женская послеродовая депрессия, не говоря уже о мужской. Хотя такой феномен есть, - рассказал психиатр, кандидат медицинских наук Феликс Банщиков.

У мужчины депрессия может начаться в первые несколько недель после того, как он стал отцом. Перемена статуса влечет изменение уклада жизни, повышение меры ответственности и снижение внимания к персоне новоиспеченного папочки. Он может стать раздражительным, легко идти на конфликт и даже проявлять агрессию. В то же время вероятны повышенная утомляемость, потеря аппетита, проблемы с желудочно-кишечным трактом и рассеянность.

Кроме того, мужчина может с головой уйти в работу и проводить меньше времени дома.

- Мы не так давно стали работать с этой темой, ездить с лекциями в женских консультациях школах молодых мам и врачам объяснять, что есть такие послеродовые депрессии. Причем развиваться они могут не только у первородящих, но и после вторых родов. Все зависит от совокупности факторов риска, - пояснил психиатр.

Если отец ребенка впал в депрессию на почве его рождения, то без помощи специалистов ему не обойтись, отмечает Феликс Банщиков. Советы из разряда: «Парень, давай прекрати» или «Мужчины не плачут», не помогут. Нужно обращаться к психологу или психотерапевту.

Ранее мы уже рассказывали о проблеме послеродовой депрессии у женщин. По мнению психиатров, проблему сильно недооценивают, хотя это состояние не является нормальным и вредит не только матери, но и ребенку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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