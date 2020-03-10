Нижегородский психиатр рассказал, почему к послеродовой депрессии нужно относиться очень серьезно

Казалось бы, рождение ребенка – это радость и праздник для всей семьи. Однако его может омрачить расстройство, которому по-прежнему уделяется недостаточно внимания, считает врач-психиатр, кандидат медицинских наук Феликс Банщинков.

Если в течение первых 10 дней после родов женщина становится плаксивой, ей ничего не хочется, снижается аппетит и не покидает плохое настроение, то это – так называемый бэби-блюз или «послеродовый блюз». Состояние считается нормальным, естественным и быстро проходит при отдыхе, заботе и участии родных. Но если симптоматика не исчезает длительное время, то можно констатировать развитие послеродовой депрессии, и необходима помощь врача.

- Расстройство может возникнуть спустя несколько недель или пару месяцев после родов. Степень тяжести может заметно различаться. Как правило, преобладают следующие проявления: сниженный фон настроения, повышенная раздражительность, сильная тревога, желание плакать, ощущение собственной никчемности: «У меня ничего не получается», «Я плохая мать» и т.д. А может доходить до навязчивых мыслей, желания навредить ребенку, что-то с ним сделать, например, ударить. Депрессия может сопровождаться тошнотой, нарушением работы кишечника, слабостью, утомляемостью. Такое состояние может длиться от нескольких месяцев до полугода, - рассказал Феликс Банщиков.

По статистике от 8 до 15% женщин рискуют столкнуться с послеродовой депрессией. Причины ее развития могут быть связаны с гормональной перестройкой организма, психологическими и социальными факторами, в том числе изменениями роли и быта – теперь почти все силы и внимание приходится отдавать малышу, кормить его по часам и недосыпать. Не каждая женщина может перенести такой стресс без последствий.

Если послеродовые депрессии не лечить, то они не длятся вечно, рано или поздно проходят. Однако такое состояние и поведение плохо сказывается на семейных взаимоотношениях и развитии ребенка, который сильно страдает от нарушения эмоционального взаимодействия с матерью.

Послеродовая депрессия – это ненормально

Женщины в состоянии послеродовой депрессии не склонны обращаться даже к семейным врачам и врачам общей практики, что уж говорить про психиатра. Между тем, считать такое состояние естественным и нормальным – большая ошибка.

- Во-первых, часто женщина начинает винить себя в неспособности справиться со своими материнскими обязанностями, предназначением. Она даже слышать не хочет о том, чтобы обращаться к специалистам. Во-вторых, родственниками проблемы мамы редко воспринимаются серьезно. Чаще встречается скептическая реакция окружающих. Когда ходить по врачам, если тут ребенок? Все списывается на стресс, связанный с родами. В-третьих, получается, что акушерам и гинекологам до этих женщин уже нет дела, а педиатры и врачи общей практики не всегда могут диагностировать депрессию. При этом сами мамы не знают, что это состояние является ненормальным, что можно обратиться к психологу, психотерапевту и получить помощь, - отметил психиатр.

Послеродовые депрессии имеют психическую природу и лечатся преимущественно психотерапией. Если же симптомы слишком тяжелые, присутствуют суицидальные мысли, повышенная тревожность, неспособность ухаживать за ребенком и за собой, то применяются лекарства.

КСТАТИ

На Западе диагностике и лечению расстройства уделяется много внимания. В новой классификации психических расстройств послеродовая депрессия будет выделена в качестве отдельного диагноза – расстройство психики в послеродовой период. К ее появлению приводят много факторов, в том числе социальная жизнь и психическое состояние до беременности и родов. Это может быть нестабильный брак, плохие отношения в семье, домашнее насилие, отсутствие поддержки со стороны родителей, беззаботность отца ребенка, любые серьезные заболевания. Свою роль могут сыграть употребление или злоупотребление женщиной алкоголем или наркотиками до беременности. Наконец, женщина просто может быть склонна к депрессиям, и после родов расстройство проявится.

А еще был случай

Яркий пример послеродовой депрессии, который привел Феликс Банщиков, был у одной женщины через два-три месяца после родов. У нее началась настолько сильная тревожность, которая подавила все остальные эмоции. Она ничего не могла делать, у нее пропал сон, аппетит и вообще желание заниматься ребенком. Никаких чувств к малышу мать не испытывала.

- Есть расхожее мнение, что если родился ребенок, то женщина обязательно должна его любить и испытывать некое вселенское счастье. Биологический материнский инстинкт, конечно, заложен, но он не подразумевает абсолютную любовь, которая, как по волшебству, появляется в момент рождения. На нее накручиваются различные психологические и социальные факторы. К ребенку нужно привыкнуть. Женщине нужно адаптироваться к роли матери. Если же изначальная установка женщины не совпадает с реальностью, начинаются психологические проблемы и обвинения себя. Что и произошло. Причем в данном случае депрессивное мышление и тревожность вышли на первое место и буквально мешали жить. Пришлось на третьем месяце ребенка переводить на искусственное вскармливание, иначе помочь было невозможно. Сложность острых состояний заключается в том, что лечение лучше проводить в стационаре, что проблематично для матери с грудничком на руках, - рассказал о случае из своей практики психиатр.