Новый речной вокзал для судов «Валдай» построят в Нижнем Новгороде

В администрации Нижнего Новгорода прорабатывается вопрос о строительстве нового здания речного вокзала. Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры, соответствующее заявление сделала заместитель директора городского департамента градостроительного развития и архитектуры Нина Краснова в ходе «круглого стола» 12 марта.

На новом объекте планируется обслуживать работу скоростных судов «Валдай», курсирующих между городами с прошлого лета. Пока что никаких сроков начала строительства не обозначено, но известно, что речной вокзал будет размещен на Нижневолжской набережной между бывшим речным вокзалом и памятником катеру «Герой».

Поскольку до начала запуска «Валдаев» осталось мало времени, а новое здание к этому времени построить не успеют, то транспортная прокуратура предложила альтернативу.

Наш прокурор уже поручил проработать вопрос с собственником бывшего речного вокзала о выделении части здания как раз для обслуживания пассажиров «Валдая», чтобы люди могли ждать там свой рейс, - уточнили в Приволжской транспортной прокуратуре.

В настоящее время Речной вокзал находится в частной собственности у судоходной компании «Волжское пароходство». На переговоры с руководством дан месяц. При этом администрация Нижнего Новгорода в любом случае планирует строить новое здание.

Напомним, первый «Валдай» был запущен из Нижнего Новгорода до Городца 6 августа прошлого года. Пассажирами стали воспитанники Нижегородского детского речного пароходства и школьники, которые занимаются в кружках технического творчества. Вместе с ними до города мастеров прокатился и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Поездка заняла всего 47 минут. Через несколько дней «Валдай» отправился и в Макарьево. В будущем власти планируют запустить рейсы до Павлова, Лыскова и Кстова.

КОНКРЕТНО

«Валдай» представляет собой судно на подводных крыльях, предназначенное для перевозки пассажиров в светлое время суток. Оно имеет комфортабельный салон, оборудовано удобными креслами, современными системами кондиционирования и вместительными багажными полками. У «Валдая» очень низкая осадка – около одного метра, а скорость, которую он может развивать, – до 75 километров в час. При этом судно оснащен повышенной шумоизоляцией и интеллектуальной системой уменьшения качки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.