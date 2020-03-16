2020-03-16T11:43:08+03:00
Звезды

«Наш хохотун»: Екатерина Одинцова выложила забавное видео с годовалым внуком

Подписчики телеведущей подметили, что маленький Боря заметно подрос [видео]
Анна МИГАЛОВА
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Знаменитая нижегородка призналась, что Боря растет не по дням, а по часам.Знаменитая нижегородка призналась, что Боря растет не по дням, а по часам.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Телеведущая Екатерина Одинцова опубликовала в своем Инстаграме забавное видео с годовалым внуком Борей. На кадрах упитанный малыш звонко смеется, играя в прятки с родней.

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Маленький Боря играет в прятки
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- Наш хохотун. Колокольчик! - подписала видео 47-летняя бабушка.

Звездные фолловеры расплылись в коллективной улыбке. Маленький Боря произвел настоящий фурор!

- Действительно, хохотун. Смех завораживающий. Сладенький! - прокомментировала nadezhdaardonova.

- Уже такой большой. Как быстро время проходит. Само очарование! Ну всем настроение поднял, - добавила _elegra_.

- Как время летит. Ведь совсем недавно только родился… - отметила edm3366.

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Боря с прадедом
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Сама же Екатерина Одинцова уже докладывала общественности, что внук Бориса Немцова растет настоящим богатырем.

- Похож на меня, правда? Всегда веселый и хорошо набирает вес, - сообщила недавно телеведущая.

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В конце января родители привезли годовалого сына в Нижний Новгород
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Напомним, пополнение в семье Антона и Анны Немцовой произошло 27 января 2019 года. Первенца назвали в честь отца Антона - политика Бориса Немцова, убитого в центре Москвы пять лет назад.

- Сегодня моему внуку Борису Немцову исполняется 1 год. Каждый день благодарю Господа за это счастье. У парня отличный характер, а еще ему очень повезло с родителями, - написала Одинцова в день рождения внука.

«Комсомолка» рассказывала, что 27 января 2020 года молодые родители вместе с Борей отправились в Нижний Новгород, чтобы там отметить его первый день рождения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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