«Наш хохотун»: Екатерина Одинцова выложила забавное видео с годовалым внуком
Телеведущая Екатерина Одинцова опубликовала в своем Инстаграме забавное видео с годовалым внуком Борей. На кадрах упитанный малыш звонко смеется, играя в прятки с родней.
- Наш хохотун. Колокольчик! - подписала видео 47-летняя бабушка.
Звездные фолловеры расплылись в коллективной улыбке. Маленький Боря произвел настоящий фурор!
- Действительно, хохотун. Смех завораживающий. Сладенький! - прокомментировала nadezhdaardonova.
- Уже такой большой. Как быстро время проходит. Само очарование! Ну всем настроение поднял, - добавила _elegra_.
- Как время летит. Ведь совсем недавно только родился… - отметила edm3366.
Сама же Екатерина Одинцова уже докладывала общественности, что внук Бориса Немцова растет настоящим богатырем.
- Похож на меня, правда? Всегда веселый и хорошо набирает вес, - сообщила недавно телеведущая.
Напомним, пополнение в семье Антона и Анны Немцовой произошло 27 января 2019 года. Первенца назвали в честь отца Антона - политика Бориса Немцова, убитого в центре Москвы пять лет назад.
- Сегодня моему внуку Борису Немцову исполняется 1 год. Каждый день благодарю Господа за это счастье. У парня отличный характер, а еще ему очень повезло с родителями, - написала Одинцова в день рождения внука.
«Комсомолка» рассказывала, что 27 января 2020 года молодые родители вместе с Борей отправились в Нижний Новгород, чтобы там отметить его первый день рождения.
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ИСТОЧНИК KP.RU