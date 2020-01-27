2020-01-27T18:56:01+03:00
Звезды

«Ему повезло с родителями»: Борис Немцов-младший отпраздновал свой первый день рождения в Нижнем Новгороде

Бабушка малыша Екатерина Одинцова впервые показала лицо внука
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Борис Немцов-младший отпраздновал свой первый день рождения в Нижнем Новгороде.Борис Немцов-младший отпраздновал свой первый день рождения в Нижнем Новгороде.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Внук известного политика и его тезка Борис Немцов-младший отпраздновал свой первый день рождения в родном Нижнем Новгороде. Трогательными снимками внука поделилась его бабушка, светская львица Екатерина Одинцова. К слову, лицо внука телеведущая показала своим подписчикам впервые.

- Сегодня моему внуку Борису Немцову исполняется один год, - поделилась радостью знаменитая бабушка. - Каждый день благодарю Господа за это счастье. У парня отличный характер, а ещё ему очень повезло с родителями. Ребята отправились в наш родной город Нижний Новгород, чтобы там отпраздновать первый День рождения малыша.

На опубликованных снимках сын политика Антон Немцов и его супруга Анна Игнатьева выглядят на редкость счастливыми. Сам маленький Боря тоже улыбается и смеется, причем делает это так же искренне, как его знаменитый дедушка. На сходство с ним обратили внимание и подписчики телеведущей.

- Красавчик не то слово, - отметила snezhanna._vinokurova. - Невозможно налюбоваться.

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Сегодня моему внуку Борису Немцову исполняется 1 год Каждый день благодарю Господа за это счастье У парня отличный характер, а ещё ему очень повезло с родителями Ребята отправились в наш родной город Нижний Новгород, чтобы там отпраздновать первый День рождения малыша
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- Он так похож на своего дедушку, - не осталась в стороне prekrasnayaelena1

- Какой красавец, - поддержала yanina_studilina. - Здоровья и счастья малышу!

- Год! Важный рубеж, всё впервые в жизни...Бабушка, поздравляю тебя с новым счастьем, - поздравила strizhenovae.

ИСТОЧНИК KP.RU

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