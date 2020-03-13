«Не все дороги ведут в Рим»: Нижегородцу, отказавшемуся лететь в Италию из-за коронавируса, не вернули деньги

Нижегородец, отказавшийся лететь со своей женой в Италию из-за коронавируса, попытался получить назад деньги за отель и билеты. Как рассказал «Комсомолке» Евгений Коврижин, приобрел он их по так называемому невозвратному тарифу, пока коронавирус еще не добрался до Европы. По его словам, в условии онлайн-сервиса значилось, что отменить бронь за отель можно бесплатно за неделю до отъезда. Позже этого срока с покупателя списывают половину средств.

- За пять дней до вылета, когда этот рубеж прошел, я слышу новости, что в Италии есть заразившиеся. Я отменяю бронь за отель на сервисе booking, и мне приходит сообщение, что она аннулирована бесплатно. Но позже сам отельер сообщает мне, что списал половину стоимости потому, что инфекция бушует только на севере Италии, а в Риме все хорошо. Я сказал, что это риск, я к вам приеду через неделю, и тогда инфекция у вас вполне может быть - это пандемия, это опасно. Он ответил мне на это, что у них официально все хорошо: «Если вы не летите, то это ваш собственный выбор». Тогда я предложил решить эту проблему как люди, а не как бизнесмены. Но он отказался это делать и сказал, что вопрос будет решаться только в рамках бизнеса, - рассказал Евгений.

Аналогичный результат и с авиабилетами. В техподдержке крупной итальянской авиакомпании нижегородцу сообщили, что билеты и багаж оформлялись им как невозвратные. Ну и что, что север Италии закрыт? В Рим самолеты пока летают, а, значит, Евгений отказывается лететь туда сам.

- Да, есть ситуации, когда билеты невозвратные, и поездка срывается по твоей вине. В такой ситуации я бы даже не оспаривал ничего. Но когда в стране, куда ты собрался тебе грозит смертельная опасность, при чем здесь ты? Они же услугу еще не оказали, я обращаюсь заранее с просьбой. Сначала я расстроился, позвонил в свой банк, но там меня переадресовали на сервис «Туту ру», через который я брал билеты. Там ответили моментально: «К сожалению, деньги в полном объеме невозвратные, но вы можете вернуть часть средств». В итоге мне насчитали 20% от стоимости билетов. По факту, я вернул несколько тысяч, - рассказал нижегородец и выразил надежду на то, что эта информация будет кому-то полезна в будущем.

Евгений также отметил, что сделал для себя выводы и теперь советует хорошенько подумать, прежде чем заказывать отель и билеты задолго до путешествия. Это может выйти дешевле, но если вы захотите что-либо оперативно изменить, то рискуете потерять свои деньги.

- Никто вам навстречу не пойдет: ни перевозчики, ни отельеры. Если ты купил, то ты попал, и никто не будет обращать внимание ни на какие рекомендации европейских организаций, ВОЗ, МИДа. Отель прав юридически, но по-человечески – нет. Я обратился практически за неделю, ссылаясь на опасность этого путешествия, но все плевать на меня хотели. Это характеризует то общество, компании и их руководителей. Именно в таких кризисных ситуациях начинаешь понимать, как действуют люди, как они рассуждают. Пока складывается впечатление, что это общество пока не настолько современное, гуманное и демократичное, как говорят. Не все дороги ведут в Рим, - заключил Евгений Коврижин.

Его случай отказа от путешествия не является единственным. Как мы сообщали ранее, нижегородцы отменяют свои поездки в Италию и пишут заявления туроператорам с требованием вернуть деньги обратно.