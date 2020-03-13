2020-03-13T14:53:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Нижегородцы отказываются ехать в Италию из-за коронавируса

Директор нижегородского турагентства рассказал, что опасается срыва большой турпоездки в Калининград
Елена КАРАЛ
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Нижегородцы отказываются ехать в Италию из-за коронавирусаНижегородцы отказываются ехать в Италию из-за коронавируса
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Турагентства принимают заявления об отказе нижегородцев ехать в Италию. Как рассказал «Комсомолке» директор одной из нижегородских туристических фирм Евгений Демидов, у них есть четыре случая отказа людей от путешествий на Аппенинский полуостров. Люди написали соответствующие заявления, которые направили туроператору. Деньги им обещают вернуть в полном объеме.

Евгений Демидов говорит, что пока его турагентству ситуация с коронавирусом не принесла серьезных убытков. Все потому, что фирма не занимается исключительно зарубежными путевками. А вот его коллегам повезло меньше.

- Ситуация с коронавирусом в основном отразится на турагентствах, которые занимаются чисто зарубежными путевками. Я знаю таких людей, у них уже есть большие проблемы. Для нас пока все не критично, так как мы – многопрофильные, занимаемся школьными турами, путешествиями по России, санаториями. Пока мы не закроемся. Но если запретят еще и по России поездки, тогда «туши свет». Мы просчитали, какие туры лучше всего делать, те, которые откладывали, делаем сейчас, - рассказал Евгений.

Хотя отказы поступают пока только по Италии, в агентстве не советуют посещать и другие страны, пусть даже обстановка по коронавирусу там не критична.

- Мы приостановили бронирование Таиланда - мало ли чего. Просто мы не бронируем и не рекомендуем пока нижегородцам туда ездить. Да, там пока ничего особого не происходит, но мы советуем ехать в Сочи. Хотя цена на отдых там немаленькая: 7 дней на двоих человек обойдется в 42 тысячи рублей с вылетом из Нижнего Новгорода, - рассказал директор турагентства.

Евгений Демидов также отметил, что опасается за предстоящую поездку в Калининград. 8 апреля туда намечается большой тур, в котором участвуют 30 человек. Там выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией, поэтому пока перспективы путешествия остаются туманными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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