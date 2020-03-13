Нижегородские школьницы устроили перекур на перемене

Очередной инцидент с участием учащихся произошел в сормовской школе № 117. Почувствовав вседозволенность, восьмиклассницы закурили во время перемены между четвертым и пятым уроками. Свой «взрослый» поступок девочки сняли на камеру мобильного телефона и выложили в сеть.

Изначально сообщалось, девочки принялись дымить прямо на уроке в присутствии учителя.

- Девчонки во время урока заскучали и решили немного развлечься, устроить перекур, - пишет паблик «Регион-52».

Однако, как стало известно «Комсомольской правде - Нижний Новгород», подростки баловались электронной сигаретой в перерыве между уроками. И все же случившимся заинтересовалось как руководство школы, так и районная администрация.

- У нижегородских школьниц-курильщиц сегодня был сложный день. В школу приходили их родители, сотрудники администрации Сормовского района, городской администрации и комиссии по делам несовершеннолетних, - сообщил «Регион-52» 11 марта.

По словам восьмиклассниц, прославившихся благодаря своей вопиющей выходке, развлечься они решили в отсутствие учителя по физики. В тот момент она якобы находилась в лаборантской.

Тем временем в управлении образования администрации Сормовского района «Комсомолке» рассказали, что сейчас специалисты отделения по делам несовершеннолетних полицейского участка № 8 проводит проверку. По ее итогам в отношении родителей школьниц может быть составлен административный протокол, а педагогов ждет дисциплинарное взыскание.

Кстати, обе девочки учатся средненько - с тройки на двойку. Причем одна из курильщиц, по информации районного управления образования, стояла на учете комиссии по делам несовершеннолетних в 2018-2019 годах.

Напомним, что не так давно в школе № 117 Сормовского района произошел другой инцидент. Тогда мать обвинила учителя ИЗО в избиении ее ребенка. А все потому, что с уроков 15 января мальчик вернулся в синяках и с разорванными рюкзаком.

- Учитель настаивала, чтобы он писал тест. После того, как ребенок сказал, что писать не будет, учитель взяла его за шею и стала бить головой об парту. Затем пыталась вытащить его из-за стола, нанеся ушибы и ссадины, - рассказала Ольга Сенюкова. - Побои мы зафиксировали в травмпункте, а вчера, к большому нашему горю, невролог поставил неутешительный диагноз - невротическое ситуационное обусловленное расстройство.