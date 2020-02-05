«Никого не бьет, портфели не рвет!»: Соцсети обсуждают историю с учительницей, которая якобы избила своего ученика

Второй день в социальных сетях не утихают споры по поводу неоднозначной истории с нижегородской учительницей, которая, по словам родителей, поколотила их сына, потому что он не захотел выполнять тестовое задание. Нашлись те, кто всецело поддерживает педагога.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/758632" frameborder="0"></iframe> В Нижнем Новгороде учителя обвинили в избиении школьника.

- Народ! Приветствую вас. Все слышали об истории, связанной со 117-й школой? Есть воспитанники, а также сторонники здравого смысла? Я, возможно, как и многие, хочу помочь своему директору и создала группу в поддержку учителя и Феоктистовой Т. А. Хотелось бы набрать туда всех неравнодушных к этой ситуации людей, - говорится в обращении без подписи, опубликованном в паблике «Нижний Новгород [без цензуры]».

Мальчик отказался выполнять тест, ссылаясь на длительный больничный.Фото: СОЦСЕТИ

Подписчиков там пока немного - каких-то 80 человек, да и в обсуждениях участвуют не так много людей. Тем временем в городских пабликах развернулась нешуточная дискуссия на тему того, кто прав в инциденте, произошедшем на уроке ИЗО 15 января 2020 года. И, надо признать, что комментариев в поддержку педагога гораздо больше, чем злобных высказываний в адрес мальчика и его родителей.

Так, выпускник школы № 117 Роман Бычков предположил, что мальчик спровоцировал своего педагога.

- Я сам учился в этой школе, и знаю и директора (золотая женщина), и эту учительницу. Просто так никто и никогда не будет агрессировать на ребенка. Я прекрасно знаю, какие дегенераты там учатся и каких усилий стоит их успокоить! - заявил нижегородец.

Домой мальчик вернулся с синяками.Фото: СОЦСЕТИ

На защиту бывшей учительницы встала и Кристина Буцких. По ее словам, Татьяна Михайловна замечательный педагог.

- А вваливала по существу всегда. Просто учитель - такой же человек. Когда ребенок провоцирует и срывает уроки, это приводит к определенной реакции. А родители должны понимать, что дома у них ребенок один, а в классе у учителя их 25 таких, - отметила девушка.

Не смогла промолчать родительница одной из учащихся школы № 117 Наталья Доброхотова, которая уверяет: на учительницу наговаривают.

- Никого не бьет, не унижает, портфели не рвет. Может, конечно, резко сказать. Но такому ребенку этого, видать, и не хватает. И это только пятый класс. Что касается телефона, он якобы друзьям признался, что сам нечаянно разбил, а родителям сказал, что учитель, - сообщила мать школьницы.

Школьник заявил, что учительница рисования порвала его рюкзак.Фото: СОЦСЕТИ

Совсем иную точку зрения высказала мама пятиклассника Ксения Новикова. Женщина заявила, что учительница, которую обвиняют в избиении школьника, умышленно занижает оценки.

- От данного «уважаемого, доведенного» педагога в школе пребывает вся школа. Если педагог не может построить класс, незачем идти работать с учениками, - считает Ксения. - Требования у нее завышенные, информационные данные, передаваемые детям, никакие. Почти у всех по ИЗО тройка, выше получить балл нереально. Мой ребенок учится в параллельном классе, и у нас та же проблема: скандалы с детьми, периодическое скидывание с парты принадлежностей, оскорбление детей. От этого педагога написали отказ почти все классы.

В ходе разборок с учителем пострадал мобильный телефон.Фото: СОЦСЕТИ

А пока общественность негодует, защищая то учительницу, то ученика, полиция проводит проверку в отношении учительницы ИЗО Татьяны Шаговой. Ее, кстати, на время проверки отстранили от преподавания в пятом классе. Этого и добивалась мать якобы избитого школьника Ольга Сенюкова.

- Хочу, чтобы этого человека отстранили от педагогической деятельности. А также хочу выплат за новый разбитый телефон и разодранный портфель, - заявила женщина в интервью «Комсомолке».

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