Сотрудники Росгвардии спасли шестилетнего ребенка, пропавшего в Нижнем Новгороде

На днях в Нижнем Новгороде потерялся шестилетний мальчик: он пропал, когда гулял вместе с мамой на улице. Когда женщина не обнаружила сына рядом, то моментально обратилась в правоохранительные органы.

Нижегородка утверждает, что прогуливалась с двумя своими детьми, и мальчик буквально внезапно исчез у нее из вида. К поискам незамедлительно приступили сотрудники Росгвардии - уточнив приметы ребенка, они принялись разыскивать его по городу.

К счастью, поиски продлились недолго: мальчика нашли практически через час после исчезновения живым и невредимым. Как сообщили в Управлении Росгвардии по Нижегородской области, ребенок был в одном из жилых дворов недалеко от дома.

- Мальчика уже передали маме, с ним все в порядке - за то время, что он находился без присмотра, никаких противоправных действий в отношении него не совершалось, - уточнили в пресс-службе.

Напомним, в конце февраля в селе Красное Арзамасского района двое мальчишек-школьников провалились под лед на местном пруду - ребята возвращались домой после школы. Вместе с ними после занятий домой шли одноклассники, которые сразу же начали звать на помощь. К сожалению, взрослых рядом с прудом не оказалось. Тогда девочки кинулись к дороге, где в тот момент на своей «Ниве» проезжал 23-летний Антон Шерстнев. Молодой человек услышал крики и не раздумывая бросился на помощь школьникам.

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