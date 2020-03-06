Аномально теплая погода ждет нижегородцев 8 марта

В предстоящие пять-десять дней отрицательной температуры в Нижнем Новгороде не ожидается. Наоборот, температура будет наращивать свои значения, заявила начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра - пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева на пресс-конференции 5 марта.

Так, к 7 марта столбики термометров достигнут +7…+8 градусов. А в Международный женский день 8 марта воздух в приволжской столице прогреется до +9 градусов.

- Это, конечно, рекорд! Поскольку самая высокая температура отмечалась 8 марта 2014 года - тогда было +6 градусов, - добавила синоптик. - Хотя если в прошлом году в праздничный день было бодренько, но солнечно, то в этом ожидается облачность и высокая влажность.

По данным Гидрометцентра, порывы южного и юго-западного ветра будут достигать до 7-12 метров в секунду. А температурный фон 8 и 9 марта по Нижегородской области будет колебаться от +6 до +11 градусов. При этом в областном центре днем столбики термометров могут приблизиться к отметке в +10 градусов. Ну и ночью ожидается до +2…+5 градусов.

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что, по уточненному прогнозу Гидрометцентра России, температурный фон в марте 2020 года по Нижегородской области ожидается 0… -2 градуса, что на два градуса выше многолетних значений.

- Количество осадков в первом календарном месяце года прогнозируется на уровне 25-35 миллиметров, - рассказала Ольга Мокеева.

Эксперт добавила, что солнца нижегородцы не увидят как минимум всю первую половину марта. Виной тому - атлантический воздух. Придется запастись терпением и как-то пережить несколько недель пасмурной погоды с дождями.