В Нижнем Новгороде началась метеорологическая весна

У метеорологов за начало весны принято считать дни, когда средняя суточная температура воздуха устойчиво переходит через 0 градусов к положительным значениям. В Нижнем Новгороде эта дата в среднем приходится на 23 марта.

- По уточненному прогнозу Гидрометцентра России, температурный фон в марте 2020 года по Нижегородской области ожидается 0… -2 градуса, что на два градуса выше многолетних значений. А количество осадков в первом календарном месяце года прогнозируется на уровне 25-35 миллиметров, - заявила начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева на пресс-конференции 5 марта.

Никаких снежных завалов

По народному календарю март - «сухий месяц». И вообще самое минимальное количество осадков приходится как раз на февраль с мартом. Поэтому каких-то грандиозных снежных завалов нижегородцам ждать не приходится. «Сухий месяц» подразумевает, что чаще всего в районах Нижегородской области будет преобладать солнечная погода: в ночные часы подмораживать, а днем прогревать. Кстати, такой тип погоды синоптики называют солярным.

- Можно сказать, что метеорологическая весна началась! Но все-таки не стоит забывать, что март - месяц холодного полугодия. В частности, для марта характерны метель, мокрый снег и гололедица. Причем кратковременные похолодания будут и в апреле, - добавила синоптик.

В целом в предстоящие пять-десять дней отрицательные температуры в Нижнем Новгороде не ожидаются. Наоборот, температура будет наращивать свои значения. Уже к 7 марта столбики термометров достигнут +7…+8 градусов. А в Международный женский день, по прогнозу Нижегородского гидрометцентра, воздух в приволжской столице прогреется до +9 градусов.

- Это, конечно, рекорд! Поскольку самая высокая температура отмечалась 8 марта 2014 года - тогда было +6 градусов, - сообщила Ольга Мокеева. - Хотя если в прошлом году в праздничный день было бодренько, но солнечно, то в этом ожидается облачность и высокая влажность. Порывы южного и юго-западного ветра будут достигать до 7-12 метров в секунду. А температурный фон 8-9 марта по Нижегородской области будет колебаться от +6 до +11 градусов. При этом в областном центре днем столбики термометров могут приблизиться к отметке в +10 градусов. Ну и ночью ожидаем до +2…+5 градусов.

Греет, но не светит

По словам эксперта, солнца нижегородцы не увидят как минимум всю первую половину марта. Виной тому - атлантический воздух. Придется запастись терпением и как-то пережить несколько недель пасмурной погоды с дождями.

- Во второй половине марта немного похолодает. Но не пугайтесь! Это никак не повернет ход истории, поскольку уже сегодня продолжительность светового дня составляет одиннадцать часов. А буквально через неделю ожидается день весеннего равноденствия. Значит, свет будет работать на максимальные температуры. И ночи не будут представлять угрозу, - успокоила синоптик.

Опасными они покажутся в заключительном весеннем месяце, поскольку редкий май на нижегородской земле оставался без заморозков. Начинаются они в момент, когда распускаются подснежники и вылезают клещи. По словам Ольги Мокеевой, нынешний год вряд ли будет исключением.

- В мае все равно случится захолаживание. Не могу не вспомнить 1999 и 2000 годы, когда в мае дважды устанавливался снежный покров. Осадки достигали 14 сантиметров, а морозы были до -7 градусов. Да, и такие годы бывают. Тем более, что мы пережили столь неординарную зиму, которая будет блистать в климатической летописи как самая-самая, - заключила начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра.

КСТАТИ

Самая ранняя метеорологическая весна в Нижнем Новгороде была отмечена 2 марта 2017 года. А в 2014 году этот переход пришелся на 8 марта. Самое позднее начало климатической весны зарегистрировано 23 апреля 1979 года.

ПОДРОБНОСТИ

По состоянию на 5 марта высота снега в большинстве районов Нижегородской области варьируется от 7 до 15 сантиметров. Есть районы, где его практически нет: в Дзержинске, Павлове, Дальнеконстантиновском районе и заречной части Нижнего Новгорода.

Между тем, в районе Ройки Кстовского района снежный покров достигает 33 сантиметров, а в нагорной части областного центра - 20 сантиметров. Много снега на юго-востоке области: в Сергаче, Лукоянове и Большом Болдине. В южной половине свои проблемы. Так, в Арзамасе и Кстовском районе агрометеорологи фиксируют опасное природное явление - притертую ледяную корку. Оно ведет к гибели урожая.