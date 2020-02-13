2020-02-13T15:34:09+03:00
Звезды

Снова в форме: Актриса Ирина Пегова «дослужилась» до майора полиции

В новом проекте нижегородка снимается с Александром Робаком [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Звезда фильма "Прогулка" вновь надела полицейскую форму.Звезда фильма "Прогулка" вновь надела полицейскую форму.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Актриса театра и кино Ирина Пегова сообщила о съемках в новом проекте режиссера Вячеслава Росса, снявшего сериал «Оперетта капитана Крутова» и фильм «Сибирь. Монамур».

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Ирина Пегова на съемках нового сериала
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В своем Инстаграме 41-летняя нижегородка выложила несколько снимков с коллегами - сериальным актером Сергеем Степиным («Толя-робот», «Молодежка») и начинающей белорусской актрисой Алиной Юхневич. В руках у Ирины - ориентировка с фотографией звезды сериала «Шторм» Александра Робака.

- Его разыскивает полиция! - подписала снимки Пегова.

"Его разыскивает полиция!" Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

"Его разыскивает полиция!"Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Многочисленные фолловеры воодушевились, узнав, что любимая артистка вновь надела полицейскую форму.

- О! Ваша карьерная лестница все выше и выше. Сначала общественная помощница в сериале «Рая знает», а потом с каждым фильмом опыт растет и растет, - отметила подписчица shubina_gala.

Действительно, знаменитая уроженка Нижнего Новгорода уже не раз играла сотрудницу правоохранительных органов. В сериале «Комиссарша», вышедшем на телеэкраны в 2017 году, Пегова сыграла Галину Семенову, которая уехала из родного городка в Москву много лет назад, оставив маленького сына на воспитание матери. В столице после окончания института попала на работу в отделение милиции, откуда в 1941 году ушла на войну. А в прошлом телесезоне зрители увидели актрису в роли офицера уголовного розыска Ирины Галко в проекте «Галка и Гамаюн». Партнершу Пеговой сыграла Анна Снаткина.

- Так и до генерала доиграюсь, - шутит Ирина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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