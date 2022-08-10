Мужчина избил 5-летнего мальчика в Нижнем Новгороде из-за попавшего в коляску мяча

В настоящее время полиция и следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Фото из телеграм-канала "Нижний №1"

Абсолютно ужасающая история произошла несколько дней назад в Нижнем Новгороде, где взрослый мужчина избил чужого ребенка на спортивной площадке возле одного из домов на улице Кащенко. Всё произошло на глазах у других детей.

Случившееся также попало на видео. На кадрах видно, что несколько мальчишек гуляли и играли с мячом на поле. Туда же пришёл и нижегородец с коляской, в которой сидел малыш. Один из детворы решил пнуть мяч и тот отлетел прямо в коляску. Из-за этой случайности мужчина в одно мгновение рассвирепел, схватил своего ребёнка из коляски и вместе с ним на руках бросился на 5-летнего паренька.

Мальчику досталось сильно, его сначала одним ударом отшвырнули на землю, а когда он решил подняться, то в спину прилетел удар ногой. Бедный ребёнок не знал куда деваться.

- 10 августа 2022 года в 13:22 в отдел полиции поступило заявление от матери несовершеннолетнего ребенка, о том, что неизвестный мужчина причинил её 5-летнему сыну телесные повреждения, - подтвердили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. - В настоящее время по данному факту проводится проверка.

К выяснению всех обстоятельств происшествия также подключились следователи, которыми была организована доследственная проверка.

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