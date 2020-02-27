2020-02-27T12:09:32+03:00
Общество

Первый офис врачей общей практики открылся на улице Цветочной в Нижнем Новгороде

Получить медицинскую помощь там может 4000 нижегородцев
Елена КАРАЛ
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Первый офис врачей общей практики открылся на улице Цветочной в Нижнем НовгородеПервый офис врачей общей практики открылся на улице Цветочной в Нижнем НовгородеФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
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Первый офис врачей общей практики открылся на улице Цветочной,7 в Нижнем Новгороде. Деньги на его создание были выделены из областного бюджета: 1,5 млн рублей потрачено на ремонт помещения и 1,3 миллиона – на закупку мебели и медицинского оборудования.

По данным министерства здравоохранения Нижегородской области, офис является первой медицинской организацией, расположенной в шаговой доступности для жителей одного из крупных новых микрорайонов Нижнего Новгорода.

Как отметила главный внештатный специалист по общей врачебной практике минздрава Нижегородской области Марина Доютова, офис отремонтировали с учетом нужд маломобильных граждан. Входную группу оборудовали пандусом, расширили проемы и сделали санитарную комнату для инвалидов.

Первый офис врачей общей практики открылся на улице Цветочной в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Первый офис врачей общей практики открылся на улице Цветочной в Нижнем НовгородеФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В офисе есть кабинет терапевта и врача общей практики – семейного врача. Кроме того, здесь работает бригада неотложной медицинской помощи и процедурный кабинет.

- Здесь можно быстро пройти диспансеризацию, профилактический медицинский осмотр, получить диспансерное наблюдение, а можно записаться на прием к узкому специалисту, работающему в поликлинике. Также врачи этого офиса будут проводить медико-санитарную реабилитацию инвалидов, живущих в микрорайоне, - рассказала Марина Доютова.

Ежедневно в офисе могут получить первичную медико-санитарную помощь 50 пациентов. В целом, медучреждение рассчитано на прием 4 000 нижегородцев. По данным регионального минздрава, если потребность в первичной медпомощи превысит возможности офиса, будет рассмотрен вопрос о его расширении.

Офис обеспечен новейшим медицинским оборудованием Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Офис обеспечен новейшим медицинским оборудованиемФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Сегодня в Нижегородской области действует 20 офисов врачей общей практики, где работает более сотни специалистов. Как отметил губернатор Глеб Никитин, в регионе ведется работа по развитию офисов врачей общей практики.

«Доступность первичной медицинской помощи для жителей - один из основных индикаторов эффективности системы здравоохранения в регионе и первостепенная задача национального проекта «Здравоохранение»», - прокомментировал Глеб Никитин.

Напомним, недавно при больнице №17 в Сормовском районе Нижнего Новгорода была создана единственная в Нижегородской области выездная патронажная паллиативная служба. Для нее закупили два специализированных автомобиля. Кроме того в больнице отремонтировали дневной стационар при поликлинике №1 и отделение паллиативной помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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