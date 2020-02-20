Выездная патронажная паллиативная служба заработала на базе детской больницы №17 в Нижнем Новгороде

Единственная в регионе выездная патронажная паллиативная служба создана при больнице №17 в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Под наблюдением ее сотрудников сейчас находятся 300 детей региона. Для новой службы закуплены два специализированных автомобиля, сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Для новой службы закуплены два специализированных автомобиляФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

- Дети, которые нуждаются в респираторной поддержке на дому, проходят у нас стационарный этап лечения, им подбирается необходимое оборудование, а затем они отпускаются домой под контроль патронажной службы. Ребенок живет в привычных домашних условиях среди родных людей под постоянным наблюдением врача-реаниматолога и врача-педиатра, - рассказала главный врач больницы Ирина Пескова.

Кроме того, отремонтирован дневной стационар при поликлинике №1, рассчитанный еще на 18 коек, который заработает в 2020 году. Корпус полностью обновлен, получена лицензия и утверждено штатное расписание.

Отремонтированы дневной стационар при поликлинике №1 и отделении паллиативной помощиФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Ремонт завершился и в отделении паллиативной помощи. Для него закупили новое высокотехнологичное оборудование, мебель, медикаменты и расходные материалы.

По словам заместителя министра здравоохранения региона Светланы Белозеровой, паллиативная помощь является важнейшим нарпавлением деятельности больницы.

- В паллиативном отделении 15 коек для детей, нуждающихся в особом уходе, особом профессиональном и, прежде всего, человеческом подходе со стороны медицинского персонала. Очень важно, что сегодня в этом отделении проходит модернизация. Приобретены новые аппараты ИВЛ экспертного класса, а значит нет и не будет проблем с подачей кислорода, - прокомментировала замминистра.

В поликлинике при больнице принимают врачи 10 специальностейФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Как отметила главврач Ирина Пескова, детей в Сормовском районе стало больше. В этой связи решается вопрос о строительстве нового здания для поликлиники №2.

Сейчас больница №17 включает в себя семь зданий, однако комплекс планируется продолжить развивать в рамках национального проекта «Здравоохранение». Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, важнейшей составляющей нацпроекта является развитие первичного звена медико-санитарной помощи.

Глава региона также напомнил о старте региональной программы капитального ремонта медицинских учреждений в 2020 году. На нее только в этом году выделят порядка двух миллиардов рублей, из которых 900 миллионов направят на ремонт организаций первичного звена.