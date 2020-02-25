Ради хайпа нижегородский блогер парализовал работу метро

Лавры двух известных нижегородских пранкеров - Ильи Молодцова и Кима Сухонина - не дают покоя подрастающему поколению. Иначе как объяснить выходку распластавшегося в вагоне метро молодого человека 24 февраля. Как сообщается в соцсетях, из-за этого поступка машинисту пришлось выйти из своей кабины и пойти разбираться с балагуром.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="204" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/762746" frameborder="0"></iframe> Пранкер остановил работу метро в Нижнем Новгороде.Видео: https://vk.com/bezcenznn

На кадрах опубликованного в сети видео видно, что сначала парень в красной куртке и черных спортивных штанах разлегся в проходе, мешая пассажирам заходить и выходить из вагона. Кто-то шарахался при виде лежачего незнакомца, кто-то пытался поднять его. После нескольких попыток все же удалось схватить шутника под белые рученьки и усадить.

- Где у тебя болит? - поинтересовалась сердобольная пассажирка.

Однако вопрос остался без ответа. А когда молодой человек все же покинул вагон метро, на горизонте показались сотрудники полиции. Они, по информации паблика «Нижний Новгород [без цензуры]», задержали блогера и вынесли ему предупреждение! Общественность возмутилась: хулиган так просто отделался за приостановку работы метро.

- Заняться ему нечем. Пусть на общетвенные работы отсылают. Польза хоть будет, - считает Антон Павлов.

- Не смешно и неинтересно, - добавил Евгений Грива.

- Надо было наказать этого пранкера по статье «Хулигантство». Остановка работы метро - это ненормально, - уверен Дмитрий Воробьев.

"Комсомольская правда - Нижний Новгород" направила запрос в пресс-службу ГУ МВД России по региону с просьбой прокомментировать инцидент, произошедший 24 февраля.