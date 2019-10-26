Скандальный блогер нацепил полицейскую форму и стал приставать к прохожим в Нижнем Новгороде

Скандальный блогер Илья Молодцов, известный нижегородцам по езде на ковре и картонном гелендвагене, опубликовал новый провокационный видеоролик. На этот раз пранкер надел полицейскую форму и вышел в таком виде на улицы города.

- Все полицейские Нижнего говорят: «А ты, Молодцов, надень форму, попробуй, каково нам!» Базара ноль, понеслась! - заявил блогер.

На первых кадрах «полицейский» рванул с тротуара на проезжую часть и бросился под колеса автомобиля с криками «Стой!» Водитель не отреагировал и продолжил движение. Тогда Молодцов тормознул следом идущее авто, сел в него и приказал водителю следовать за той машиной, что едет впереди.

Также есть кадры, на которых пранкер подошел к подросткам, прогуливающимся в сквере, и поинтересовался, все ли у них хорошо.

- Ничего не употребляете? Дыхните! Да нормально дыхните, полной грудью. Давайте-ка вас осмотрим, - прицепился лжеполицейский.

Очередной выходкой молодого человека тут же заинтересовались правоохранительные органы. Полиция организовала проверку по факту появления в сети видеоролика с переодетым в полицейского Ильей Молодцовым. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, сейчас решается, к какой ответственности можно привлечь скандального блогера.

Общественность соответствующе отреагировала на новое видео пранкера. Многие отметили, что переодевание в полицейского - это перебор. Реакция молодого человека не заставила себя ждать. В своем Инстаграме (аккаунт в соцсети «Вконтакте» он спешно удалил) нижегородец заявил, что он не занимается хайпом.

- Я делаю это, чтобы вы посмеялись, получили какие-то эмоции. Я это делаю сугубо для вас! Начинают сочинять: «Ради хайпа, славы…» Зачем это все? Я делаю это чисто в кайф и чтобы вы тоже испытали кайф от этого всего, - пояснил блогер.

СПРАВКА

Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов влечет наложение административного штрафа в размере от 1 до 1,5 тысячи рублей с конфискацией форменной одежды.

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